Retards de fins a una hora i mitja a la línia d'alta velocitat Madrid - Barcelona per una avaria a l'Aragó

Adif ha informat cap a tres quarts de cinc de la solució de la incidència

Un tren AVE a Lleida

Un tren AVE a Lleida

La línia ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona acumula retards de fins a una hora i mitja aquest divendres a la tarda a causa d'una avaria que ha tingut lloc al municipi d'Alhama d'Aragó, a la província aragonesa de Saragossa. Tècnics d'Adif han informat cap a dos quarts de cinc de la tarda de l'avaria, que obligava a interrompre la circulació en aquest punt. Un quart d'hora més tard, el gestor de la infraestructura ha informat de la solució de la incidència i del restabliment del servei. Els retards, però, es mantenen, i afecten trens de Renfe, d'Iryo i també d'Ouigo.

