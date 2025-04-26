COL·LECTIUS
Enginyers sense atur i amb un 5% més de projectes enguany
Enginyers Lleida assessora 2.000 empreses per estalviar energia amb fons europeus. El col·legi homenatja els seus veterans
L’enginyeria celebra una època “molt dolça a nivell professional”, amb un augment d’entre el 5 i el 6% en l’activitat industrial respecte a l’any passat. Ho va afirmar ahir Ramon Grau, degà del col·legi d’enginyers graduats i tècnics industrials de Lleida (Enginyers Lleida), en la trobada anual que va reunir 200 col·legiats i en el qual es va homenatjar els que compleixen 25 i 50 anys a l’organització. Grau va celebrar que “hi ha un augment de l’activitat econòmica i es requereixen els nostres serveis”. De fet, va indicar que “actualment gaudim de no tenir atur”, encara que va alertar que l’Estat necessitarà 200.000 nous enginyers en un termini de deu anys. “Difícilment podrem cobrir aquesta demanda amb els titulats del país, les empreses ja busquen personal a l’estranger”, va afegir.
Precisament, el col·legi vol incentivar la presència de dones enginyeres. “Són el 50% de la població i al sector no arriben al 25%, estem perdent un talent femení molt important per dissenyar elements que sempre s’han ideat des d’un punt de vista estrictament masculí, com els primers cinturons de cotxe que no estaven pensats per a les dones embarassades”.
Enginyers Lleida prepara una exposició que estrenarà l’octubre en la qual visibilitzarà una trentena de dones referents en la professió. “La visitaran uns 4.000 alumnes de Primària i Secundària”, va explicar el degà.
Així mateix, Grau va destacar que el col·legi assessora “a mida” més de 2.000 empreses de la província que es poden beneficiar de fons europeus en projectes de transició energètica. La majoria estan relacionades amb plaques solars, biogàs, comunitats energètiques, pèl·lets o vehicles elèctrics.