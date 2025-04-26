EDUCACIÓ
Petits investigadors: cent alumnes presenten a Lleida els seus projectes tecnològics en el congrés Recerkids
. Celebrat a la UdL per promoure les vocacions científiques
Més de cent alumnes de cinquè i sisè de Primària de sis escoles lleidatanes van fer ahir els seus primers passos com a investigadors en el congrés científic que va posar fi a Lleida a la novena edició de Recerkids, una iniciativa per part de la Generalitat que busca “promoure vocacions científiques des de petits perquè volem unes futures generacions curioses, crítiques i que es preguntin què passa al seu voltant”.
Ho va afirmar la directora de la unitat de cultura científica i de la innovació de la Universitat de Lleida (UdL), Marina Laplana, que va explicar que cada escola ha triat i desenvolupat un projecte durant els últims mesos en el qual els alumnes han posat en pràctica el mètode científic. “Formulen hipòtesi i emprenen una investigació amb una primera fase teòrica i una segona part experimental, per després analitzar els resultats i elaborar un pòster que presenten en el congrés que celebrem a la Universitat de Lleida davant d’un comitè d’experts que els fa preguntes”, va afegir.
Aquesta edició de Recerkids ha estat dedicada a l’estudi dels semiconductors i les seues aplicacions tecnològiques. Les investigacions que els alumnes van presentar ahir van girar entorn de l’energia que produeixen les plaques solars, la contaminació acústica a les aules, la sostenibilitat o els materials aïllants i conductors, entre d’altres. La jornada es va completar amb tallers científics.
El d’ahir a Lleida va ser el primer congrés de l’última edició de Recerkids, on també col·laboren les universitats de Vic, Girona, Tarragona i la Politècnica de Catalunya. A tot Catalunya, hi participen 2.555 alumnes de 69 escoles.
«Vam programar una placa per a calor i fred»
“Hem investigat si la nostra escola és un edifici sostenible amb una placa microbit que vam programar perquè registrés les temperatures, unes càmeres termogràfiques i un termòmetre analògic. Vam comprovar que s’escapa molta calor per les finestres”, van explicar Iris, Armand, Pol, Nil i Jair. La seua mestra, Natàlia, va afegir que, “a més de la investigació pràctica, un arquitecte va fer una xarrada als alumnes sobre la sostenibilitat”.