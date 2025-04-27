URBANISME
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa: “Ho posarem fàcil al Govern per al trasllat de la presó”
L’alcalde la va visitar dijous, diu que “no hi haurà marxa enrere” i que el POUM inclourà una “migració d’usos”. Assenyala que la Generalitat decidirà la ubicació
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar dijous passat el Centre Penitenciari de Ponent i va conversar amb l’equip directiu i els treballadors de la presó. En declaracions a aquest diari, va ser contundent a l’afirmar que, després de conèixer de primera mà l’estat de les instal·lacions i les impressions dels empleats, “el procés de trasllat de la presó no té marxa enrere”.
Larrosa va agrair que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s’hi hagi compromès i també va deixar clar que serà el Govern el que decidirà la nova ubicació d’aquest equipament, que haurà d’estar fora de la trama urbana.
En aquest sentit, va indicar que el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que està en fase de redacció, inclourà una “migració d’usos” per a l’espai que ara ocupa la presó, que es destinarà a altres que donin servei al barri de Ciutat Jardí, com residencials, de zona verda i equipaments.
L’alcalde va indicar que, tal com es va plantejar en la Taula Cívica creada per impulsar el trasllat del centre, el que faran “és posar les coses fàcils a la Generalitat” per portar a terme aquest projecte. També va detallar que el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, té previst fer ben aviat una reunió a Lleida destinada a tractar aquest assumpte.
Així mateix, Larrosa va posar èmfasi que, a part d’estar en plena trama urbana, l’actual presó té una estructura física pròpia d’“un model penitenciari caduc”, ja que va ser inaugurada el 1954, per la qual cosa no s’adapta a les necessitats de l’actual sistema penitenciari, dels seus treballadors i dels mateixos reclusos. “No hi ha punt de retorn”, va insistir, amb relació que el seu trasllat és totalment ineludible.
D’altra banda, l’alcalde també va manifestar que ha visitat la presó tan aviat com la Generalitat ho ha permès i va criticar implícitament l’anterior Govern, assenyalant que “ho vaig demanar fa ja any i mig i llavors no se’m va facilitar”.