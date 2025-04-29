“Això serà l’apocalipsi”, vaticina un agent de seguretat d’un supermercat
Els supermercats que van poder obrir es van quedar sense reserves d’aigua i aliments essencials com arròs, pasta o llegums, amb prestatgeries buides
Una sobtada fallada elèctrica va afectar ahir a Lleida, Catalunya, la resta d'Espanya i Portugal, provocant el que els experts qualifiquen com un dels talls de subministrament més greus dels darrers anys. La desaparició inesperada de 15 gigawatts, equivalent al 60% de la demanda total de la xarxa elèctrica estatal, va submergir diverses regions en una apagada generalitzada que va generar situacions de confusió entre la població.
Els efectes d'aquesta crisi energètica es van fer notar immediatament a les 12:33 hores, quan ciutats i pobles van quedar a les fosques. A Lleida, la majoria de municipis van haver de suportar aproximadament deu hores sense subministrament elèctric, circumstància que va afectar serveis bàsics, comerços i la vida quotidiana dels ciutadans. "Això serà l'apocalipsi", va vaticinar un agent de seguretat d'un supermercat, mentre l'encarregat demanava als clients que no fessin provisió excessiva de productes.
Les autoritats encara investiguen les causes exactes d'aquesta massiva fallada, que va retornar temporalment diverses regions a "l'època preindustrial", com han descrit alguns afectats. Els tècnics treballen per determinar què va provocar l'esvaniment sobtat d'una quantitat tan significativa d'energia de la xarxa interconnectada.
Impacte en el comerç i serveis essencials
Els establiments comercials van ser dels primers a patir les conseqüències de l'apagada. Supermercats amb sistemes de pagament inutilitzats, ascensors aturats i semàfors apagats van generar escenes de desconcert. Les comunicacions també es van veure afectades quan les estacions base de telefonia van començar a fallar en esgotar-se les seves bateries de suport.
Els hospitals i altres serveis essencials van haver d'activar els seus generadors d'emergència per mantenir l'activitat, mentre les administracions locals intentaven gestionar una situació per a la qual, segons han reconegut, no estaven completament preparades.