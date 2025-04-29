Lleida recupera la normalitat després d'una apagada històrica
Larrosa dona les gràcies a la ciutadania per la seua "exemplaritat" i explica que Mossos i Urbana es van repartir la ciutat per patrullar-la durant una nit que no ha deixat incidències destacades
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha fet un balanç positiu de la gestió de l'emergència provocada per l'apagada elèctrica que va afectar la ciutat ahir a la nit. Segons ha explicat en una atenció als mitjans, la ciutat ha superat amb èxit la situació d'emergència, malgrat les dificultats que va comportar la falta de subministrament elèctric en diversos barris de la capital del Segrià.
En aquest sentit, afirma que la capital ha recuperat la normalitat, tot i que encara es produeixen algunes incidències de gestió en diversos departaments municipals, com els parquímetres.
"Vull agrair amb caràcter general als cossos i forces de seguretat, especialment a la Guàrdia Urbana, que conjuntament amb els Mossos d'Esquadra van controlar la ciutat, particularment aquells barris on no hi havia llum quan es va iniciar el servei nocturn", ha declarat Larrosa. En aquest sentit, l'alcalde ha detallat que durant la nit es van desplegar prop de 80 dotacions per tota la ciutat. "Vam distribuir la ciutat en dos sectors: del centre de l'Eix Comercial i Carrer Major fins a la marge esquerra, Bordeta i Mangraners se'n van fer càrrec els Mossos; i de l'Eix Comercial fins als barris nord i oest, la Guàrdia Urbana", ha precisat.
Larrosa ha subratllat el comportament exemplar de la ciutadania, així com la col·laboració de voluntaris, col·lectius, institucions i empreses que es van posar a disposició de l'Ajuntament. "Vull senyalar especialment les empreses de gestió d'hidrocarburs i benzineres, que ens van assegurar i garantir el subministrament als punts crítics com hospitals, Guàrdia Urbana i Mossos", ha afegit.
Pel que fa a les escoles de la ciutat, han obert amb normalitat, segons Educació.
Lliçons apreses i necessitat de millora
L'alcalde ha aprofitat per reflexionar sobre com millorar la gestió davant possibles incidents similars en el futur. "Hem d'estar preparats. La Paeria i les institucions hem d'estar sempre a punt perquè, com heu vist, de repent a quarts d'una del matí es va anar la llum", ha comentat.
Larrosa ha identificat la dificultat de comunicació amb la ciutadania com el punt més crític durant l'emergència. "S'ha d'invertir en tenir la tecnologia més adequada per informar la ciutadania. Aquest segurament és el punt més crític que hem trobat aquestes hores", ha reconegut.
Finalment, respecte a les possibles pèrdues econòmiques, especialment en el sector comercial, l'alcalde ha explicat que ja han rebut comunicació de la Direcció General de Comerç per avaluar les incidències. "Tenim previst parlar amb la regidora de Comerç i amb el departament de Consum per conèixer la base de les pèrdues que s'hagin pogut originar", ha conclòs.