Sanitat
Equipaments
La clínica Mi NovAliança de Lleida s’ampliarà a l’antic frontó de Prat de la Riba
Inversió de 4 milions per habilitar un centre de 2.500 metres quadrats que preveuen inaugurar durant el primer trimestre de 2026
Tindrà pàrquing i "una infraestructura de consultes amb noves tecnologies"
La clínica Mi NovAliança ampliarà les seues instal·lacions a l’emblemàtic edifici de l’antic frontó de Lleida, en el número 83 de l’avinguda Prat de la Riba, situat a uns quants metres de l’actual hospital que va adquirir fa més d’un lustre i va reformar integralment. Els directius de Clíniques Mi, Gabriel Masfurroll Lacambra i Gabriel Masfurroll Cortada, van explicar a SEGRE que preveuen invertir uns 4 milions d’euros per habilitar un nou centre d’uns 2.500 metres quadrats amb els objectius d’"esponjar la clínica, que se’ns ha quedat petita,", així com de "reformular la seua morfologia assistencial incorporant noves tecnologies". Preveuen que les obres per adaptar l’edifici -que fins fa un mes allotjava un supermercat Condis- finalitzin a començaments de 2026 perquè el centre pugui obrir durant el primer trimestre de l’any que ve.
Els propietaris de l’hospital van afirmar que l’expansió millorarà l’accessibilitat i comoditat dels pacients i professionals perquè inclourà un pàrquing, així com que "ens permetrà completar un pla director que consisteix en resituar i reformular les àrees hospitalàries per guanyar funcionalitat, serveis i especialitats mèdiques". Així mateix, van assenyalar que "tindrà una infraestructura de consultes molt més l’avantguarda, amb informació del temps d’espera i més accessibilitat als professionals mèdics." Amb tot, van explicar que "amb aquesta transacció consolidem la nostra hegemonia com el primer grup hospitalari privat de Lleida".
Ampliarem aquesta informació.