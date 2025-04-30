Grans retards a l’alta velocitat i sense trens de Rodalies a Lleida: “arriba a passar un dia normal i hi hauria hagut overbooking”
L’Avant de les 7.05 a Barcelona va sortir a les 8.10. Cues d’afectats que esperaven ser recol·locats en altres combois
El transport ferroviari va reprendre ahir la circulació després de la caòtica jornada de dilluns, però acumulant nombrosos retards, trens cancel·lats i sense servei de Rodalies en tot Lleida. Els primers afectats van ser els usuaris de l’Avant de les 7.05 de Lleida-Barcelona, que no va sortir fins a les 8.10, més d’una hora després. Un dels afectats, Kevin Bruque, que també és membre de la Plataforma Usuaris Avant Catalunya, va detallar que “el tren no va arribar fins a les 7.42 i van fusionar el tren de les set del matí amb el de les vuit, la veritat és que això arriba a passar un dia normal i hauria estat una barbaritat i hi hauria hagut overbooking segur”. Va afegir que “els treballadors de l’estació no tenen cap culpa de la situació, però haurien de revisar els protocols i donar-los més eines perquè puguin ajudar millor”.
L’incident amb l’Avant de primera hora va ser el més destacat a Lleida, però no l’únic. I és que la represa de la circulació de l’alta velocitat va provocar que tots els trens del corredor Madrid-Lleida-Barcelona circulessin amb retards que anaven des dels trenta fins als noranta minuts. Paral·lelament, desenes de persones que es van veure afectades per l’apagada de dilluns i que no van poder viatjar van fer cua al llarg del matí a les oficines de Renfe per ser resituats en un altre tren. “He hagut de passar la nit en un hotel i m’han donat bitllet per anar a Madrid a les cinc, espero arribar a casa i deixar enrere aquest martiri”, va explicar un dels afectats.
Pel que fa al servei de Rodalies, no va funcionar cap de les línies entre Lleida i Barcelona. Això va provocar que l’estació de Tàrrega estigués deserta. Van ser molt pocs els usuaris que van acudir-hi, ja que molts estaven informats que el servei de Rodalies no funcionava. Els pocs que s’hi van presentar, van ser informats pel personal de l’estació que havien de buscar-se transport alternatiu, i la majoria van anar a l’estació d’autobusos. De fet, el bus que anava a Lleida a les 7.45 hores va anar més ple del que és habitual perquè juntament amb els seus usuaris habituals, n’hi havia molts dels del tren que havien d’anar a estudiar o treballar. Per contra, la línia Lleida-la Pobla de Segur de FGC va funcionar ahir amb total normalitat.