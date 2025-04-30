SEGRE

Grans retards a l’alta velocitat i sense trens de Rodalies a Lleida: “arriba a passar un dia normal i hi hauria hagut overbooking”

L’Avant de les 7.05 a Barcelona va sortir a les 8.10. Cues d’afectats que esperaven ser recol·locats en altres combois

Cues d’usuaris afectats per l’apagada a Lleida-Pirineus esperant ser resituats en altres trens. - LAIA PEDRÓS

Cues d’usuaris afectats per l’apagada a Lleida-Pirineus esperant ser resituats en altres trens. - LAIA PEDRÓS

S. COSTA D.Laia Pedrós

El transport ferroviari va reprendre ahir la circulació després de la caòtica jornada de dilluns, però acumulant nombrosos retards, trens cancel·lats i sense servei de Rodalies en tot Lleida. Els primers afectats van ser els usuaris de l’Avant de les 7.05 de Lleida-Barcelona, que no va sortir fins a les 8.10, més d’una hora després. Un dels afectats, Kevin Bruque, que també és membre de la Plataforma Usuaris Avant Catalunya, va detallar que “el tren no va arribar fins a les 7.42 i van fusionar el tren de les set del matí amb el de les vuit, la veritat és que això arriba a passar un dia normal i hauria estat una barbaritat i hi hauria hagut overbooking segur”. Va afegir que “els treballadors de l’estació no tenen cap culpa de la situació, però haurien de revisar els protocols i donar-los més eines perquè puguin ajudar millor”.

L’incident amb l’Avant de primera hora va ser el més destacat a Lleida, però no l’únic. I és que la represa de la circulació de l’alta velocitat va provocar que tots els trens del corredor Madrid-Lleida-Barcelona circulessin amb retards que anaven des dels trenta fins als noranta minuts. Paral·lelament, desenes de persones que es van veure afectades per l’apagada de dilluns i que no van poder viatjar van fer cua al llarg del matí a les oficines de Renfe per ser resituats en un altre tren. “He hagut de passar la nit en un hotel i m’han donat bitllet per anar a Madrid a les cinc, espero arribar a casa i deixar enrere aquest martiri”, va explicar un dels afectats.

Pel que fa al servei de Rodalies, no va funcionar cap de les línies entre Lleida i Barcelona. Això va provocar que l’estació de Tàrrega estigués deserta. Van ser molt pocs els usuaris que van acudir-hi, ja que molts estaven informats que el servei de Rodalies no funcionava. Els pocs que s’hi van presentar, van ser informats pel personal de l’estació que havien de buscar-se transport alternatiu, i la majoria van anar a l’estació d’autobusos. De fet, el bus que anava a Lleida a les 7.45 hores va anar més ple del que és habitual perquè juntament amb els seus usuaris habituals, n’hi havia molts dels del tren que havien d’anar a estudiar o treballar. Per contra, la línia Lleida-la Pobla de Segur de FGC va funcionar ahir amb total normalitat.

