SEGRE

SANITAT

Nova tècnica per tractar una patologia de còrnia

Especialistes de l’àrea d’Oftalmologia de l’Arnau que apliquen la nova tècnica. - ICS LLEIDA

Especialistes de l’àrea d’Oftalmologia de l’Arnau que apliquen la nova tècnica. - ICS LLEIDA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El servei d’Oftalmologia de l’hospital Arnau de Vilanova ha incorporat una nova tècnica per tractar el queratocon, una patologia de la còrnia que produeix una deformitat progressiva i que pot comportar l’aparició de miopia i astigmatisme irregular.

Aquesta nova tècnica, denominada Crosslinking, consisteix a aplicar Rivoflavina (vitamina B2) sobre la còrnia i exposar-la a llum ultraviolada, que fa que s’endureixi i eviti la progressió de la deformació. És un tractament indicat especialment en pacients joves, ja que són els que més progressió del queratocon presenten.

Aquesta tècnica és totalment ambulatòria i es fa en una sola sessió. Primer s’aplica anestèsia tòpica a la mateixa consulta, després la Rivoflavina durant uns deu minuts i, posteriorment, s’exposa l’ull a llum ultraviolada durant vuit minuts.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking