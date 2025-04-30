SANITAT
Nova tècnica per tractar una patologia de còrnia
El servei d’Oftalmologia de l’hospital Arnau de Vilanova ha incorporat una nova tècnica per tractar el queratocon, una patologia de la còrnia que produeix una deformitat progressiva i que pot comportar l’aparició de miopia i astigmatisme irregular.
Aquesta nova tècnica, denominada Crosslinking, consisteix a aplicar Rivoflavina (vitamina B2) sobre la còrnia i exposar-la a llum ultraviolada, que fa que s’endureixi i eviti la progressió de la deformació. És un tractament indicat especialment en pacients joves, ja que són els que més progressió del queratocon presenten.
Aquesta tècnica és totalment ambulatòria i es fa en una sola sessió. Primer s’aplica anestèsia tòpica a la mateixa consulta, després la Rivoflavina durant uns deu minuts i, posteriorment, s’exposa l’ull a llum ultraviolada durant vuit minuts.