ORGANISMES
La Sindicatura Municipal de Greuges, la primera de Catalunya, compleix 35 anys
Larrosa destaca que aporta “una fiscalització rigorosa i lleial amb l’administració”
La Sindicatura Municipal de Greuges de Lleida va commemorar ahir el 35 aniversari amb un acte a la Llotja. Lleida va ser pionera a Catalunya en la creació d’aquesta figura del defensor de la ciutadania en el món local. L’actual síndica, Dora Padial, va agrair el treball del seu equip i va recordar la trajectòria dels seus predecessors, a qui es va retre homenatge. El ja desaparegut Simeó Miquel, que va ocupar el càrrec entre 1990 i 1995; Teresa Areces (1995-2006), l’única que va poder assistir a l’acte i que va rebre un obsequi de Padial; i Josep Giné (2006-2019). També hi va assistir Josep Escartin Laurito, president del Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya, a més d’una nombrosa representació del col·lectiu.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va posar en relleu la capacitat de la sindicatura d’establir un diàleg permanent amb els grups polítics i va anunciar que aviat disposarà d’unes noves instal·lacions “fantàstiques, modernes i a l’abast de tota la ciutadania”. “Els governs han de tenir la capacitat d’observar la nostra actuació amb humilitat i autocrítica. Hem d’entendre i assumir quan ens diuen que les coses no estan bé. I vosaltres, a partir de l’escolta activa de la ciutadania, ens heu aportat una fiscalització justa, rigorosa, quantitativa, constructiva i lleial amb l’administració”, va assegurar.
Així mateix, Ruth Sala advocada experta en dret digital, i Nacho Alamillo, especialista en seguretat de la informació, van pronunciar la conferència La intel·ligència artificial al servei de tothom: com es pot reduir la bretxa digital.