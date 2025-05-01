Foc a la partida de Rufea a Lleida vora el riu Segre
Els Bombers han desplaçat sis dotacions per controlar l'incendi declarat a la zona de la depuradora propera a Rufea
Un incendi s'ha declarat aquest dijous a la tarda en un canyar situat al marge del riu Segre a Lleida, concretament a la zona de la depuradora. Segons ha informat el cos de Bombers de la Generalitat a través del seu compte oficial a xarxes socials, l'avís s'ha rebut a les 16:55 hores a través del telèfon d'emergències 112.
D'immediat, s'han activat sis dotacions de bombers que treballen actualment en les tasques d'extinció del foc, que afecta una illa de canyes situada en aquesta àrea fluvial.