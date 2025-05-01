Guia per reclamar per l’apagada
L’Agència Catalana del Consum ofereix consells als ciutadans per presentar reclamacions si han patit perjudicis. A les companyies d’assegurances, de subministraments o de transports
L’apagada històrica de dilluns passat va comportar perjudicis en múltiples sectors, com el comercial, l’hoteler i l’empresarial, que acumulen milions en pèrdues. Però també va afectar de ple la vida quotidiana dels ciutadans i va provocar danys com, per exemple, espatllar aparells electrònics i electrodomèstics o fer malbé aliments de les neveres de les llars. Els usuaris de transports també es van veure perjudicats. Per aquesta raó, l’Agència Catalana del Consum detalla al seu web una sèrie de consells per poder reclamar.
Comprovar si la pòlissa cobreix danys en aparells i aliments
Aquest organisme recorda als ciutadans que han de comprovar si les assegurances de la llar o de la comunitat cobreixen danys en aparells elèctrics, ascensors o aliments espatllats per la falta de subministrament en neveres i congeladors. Facua-Consumidors en Acció, per la seua part, aconsella dirigir també les reclamacions i incidències a la distribuïdora i a la comercialitzadora, i en el cas dels aliments en mal estat, recomana enviar a les assegurances fotografies i una relació detallada amb el seu import. L’agència afegeix que si l’assegurança no atén la reclamació, es pot reclamar davant del servei públic de consum del municipi o l’Agència Catalana del Consum, o demanar assessorament a l’associació de consumidors.
Set dies naturals per presentar reclamacions
L’agència remarca que només podrà aconseguir una indemnització si el bé sinistrat estava assegurat aquell dia. Si la pòlissa cobreix els danys, han de comunicar-los a l’assegurança en un termini de 7 dies naturals i és recomanable fer-ho a través d’un mitjà amb què quedi constància. Per exemple, trucant al servei d’atenció al client i demanant un número de referència. Assenyala que en casos de força major com aquesta apagada, la companyia d’assegurances té l’obligació de comunicar el sinistre al Consorci de Compensació d’Assegurances, que és l’organisme estatal que indemnitza els danys produïts per fenòmens naturals o derivats de fets d’incidència política i social.
Demanar un descompte a les pròximes factures de servei
Apunta que les companyies de subministraments (llum, telèfon i internet) han de descomptar a les pròximes factures el temps que s’hagi estat sense servei. Per tant, aconsella revisar les factures i, si és necessari, reclamar a les empreses.
Devolució dels diners per transports cancel·lats
En cancel·lació de vols, es pot elegir entre devolució dels diners o transport alternatiu. Durant l’espera, la companyia ha de donar menjar, beguda i allotjament. Si no es fa, es pot reclamar a la línia aèria i si en un mes no respon, a organismes de consum o l’Agència Estatal de Seguretat Aèria. En trens, el web de Renfe detalla les mesures en cas de canvis o anul·lacions. I en autobusos, si es cancel·la el viatge s’ha d’oferir una alternativa o el reemborsament. Si hi ha desavinences, cal demanar el llibre de reclamacions o contactar per un mitjà que en quedi constància. Si en 30 dies no respon, reclamar a la Junta Arbitral de Transport.
Sol·licitar reembors en casos d’anul·lació d’esdeveniments
L’anul·lació d’esdeveniments o activitats dona dret al reembors del pagament que s’hagi efectuat i s’ha de sol·licitar la devolució al proveïdor.