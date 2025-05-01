URBANA
Imputat per circular ebri i xocar contra un semàfor
La Guàrdia Urbana va denunciar dimarts per un delicte contra la seguretat en el trànsit un conductor per circular ebri i tenir un accident a Cappont. El sinistre es va produir al carrer Riu Llobregat quan un turisme que portava un remolc va efectuar una maniobra de marxa enrere, el conductor va perdre el control i va impactar contra un semàfor. Els agents li van fer les proves d’alcoholèmia, que van donar un resultat positiu. Davant d’això va ser imputat. El cotxe no va ser retirat al dipòsit municipal perquè un conductor substitut se’n va fer càrrec.