RESIDÈNCIES
“Tenim grup electrogen, només va caldre canviar part del sopar”
“Quan se’n va anar la llum, una ajudanta de cuina es va quedar tancada a l’ascensor amb els carros del menjar, així que la prioritat va ser treure-la d’allà”, explica Laura Lozano, directora de la residència pública Balàfia II. Una vegada rescatada, van pujar el menjar a les diferents plantes per les escales. Tant aquesta residència com Balàfia I, gestionada també per Gestió de Serveis Sanitaris, disposen de grups electrògens, per la qual cosa al cap de poc temps un dels dos ascensors de l’edifici ja estava operatiu i els llits articulats i grues van poder continuar funcionant. L’únic que va caldre fer va ser “localitzar els endolls que rebien electricitat”, va detallar. Sobre el sopar, va explicar que a la cuina cada dia la preparen al migdia després del dinar i deixen el menjar en carros que el mantenen calent. El problema va ser que quan es va registrar l’apagada el segon plat no estava llest, per la qual cosa va caldre preparar-ne un altre fred. El barri de Balàfia va ser un dels primers de Lleida a recobrar el subministrament, cap a les 19.30, i llavors tot va tornar a la normalitat.