Només el 40% dels treballadors té ‘salari emocional’ i horari flexible
Tan sols un 40% de treballadors catalans rep beneficis addicionals més enllà del salari i els més valorats són: horari flexible (18,05%), dies de vacances addicionals (13,13 per cent) i cotxe d’empresa o reembors de despeses per ús de cotxe.
Tenir assegurança mèdica (9,26%), pla de pensions (5,16 per cent), ajuts a l’educació dels fills (4,81%), xecs de menjar o tiquets de restaurant (4,57%) són els següents avantatges més sol·licitats i que conformen el que es coneix com el salari emocional, allò que s’ofereix al treballador com a incentiu més enllà del sou.
Així ho reflecteix un estudi de la consultora de selecció i reclutament de talent ISPROX, fundada a Tàrrega i amb presència internacional en cinc països. Segons indica Sergi Martí, cofundador d’ISPROX, el salari emocional és “la gran assignatura pendent que determina en molts casos si el talent elegeix una empresa o una altra”.
El 57,6% dels professionals a Catalunya treballa presencialment, seguit de la modalitat híbrida amb estructura fixada per l’empresa (21,8%), mentre que només un 5,6% ho fa només en remot. Els perfils tècnics i de gestió lideren la demanda de talent qualificat i a Lleida són els d’enginyeria i tècnics, administració d’empreses i professions, arts i oficis. També es detecta demanda significativa en qualitat, producció i R+D, i en informàtica i telecomunicacions.