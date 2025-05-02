SEGRE

Un incendi en un gimnàs de Lleida deixa un intoxicat per fum

S'ha produït a la zona de l'spa per un curtcircuit, segons els Bombers

Dos dotacions dels Mossos aquest divendres al matí davant del gimnàs Ekke de Lleida.

Dos dotacions dels Mossos aquest divendres al matí davant del gimnàs Ekke de Lleida.Cedida a SEGRE

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Un petit incendi al gimnàs Viding Ekke de Lleida, a l'avinguda Alcalde Rovira Roure, ha deixat aquest divendres al matí una persona afectada per inhalació de fum. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha mobilitzat dos ambulàncies. El ferit ha estat traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova en estat 'menys greu'.

Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi a les 8.34 hores i l'origen seria un curtcircuit a la zona de l'spa, sense més afectació a les instal·lacions.

Ampliarem la informació

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking