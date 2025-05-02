Un incendi en un gimnàs de Lleida deixa un intoxicat per fum
S'ha produït a la zona de l'spa per un curtcircuit, segons els Bombers
Un petit incendi al gimnàs Viding Ekke de Lleida, a l'avinguda Alcalde Rovira Roure, ha deixat aquest divendres al matí una persona afectada per inhalació de fum. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha mobilitzat dos ambulàncies. El ferit ha estat traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova en estat 'menys greu'.
Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi a les 8.34 hores i l'origen seria un curtcircuit a la zona de l'spa, sense més afectació a les instal·lacions.
