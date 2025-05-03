URBANISME
Condicionen el solar al costat dels pavellons per a les Festes i l’Aplec
L’ajuntament ha començat els preparatius per celebrar les Festes de Maig i l’Aplec del Caragol a la Fira de Lleida i ahir un tractor va desbrossar el solar al costat dels pavellons 3 i 4 per utilitzar-lo com a pàrquing i va començar a instal·lar la tanca per tot el recinte firal. Precisament, aquest solar és on s’aixecarà el nou pavelló, que serà desmuntable, i el govern municipal va assenyalar que els treballs per construir-lo començaran pròximament.