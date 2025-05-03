URBANISME
El Govern inicia els tràmits per a la seua gran seu al solar de Magisteri
Preveu abordar el concurs d’idees i el pla de millora urbana “durant aquest semestre”. Reservarà superfície del pla de l’estació per a un altre edifici administratiu
La Generalitat preveu iniciar “durant aquest semestre” la tramitació urbanística per construir la seua futura seu central territorial al solar de l’antiga escola de Magisteri, al número 66 del carrer Sant Martí. En una resposta parlamentària a una pregunta de la diputada d’ERC per Lleida, Montse Bergés, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va indicar que aquesta gran base de la delegació i els serveis territorials “hauria d’acollir 1.300 treballadors aproximadament” i que els primers passos es faran amb el concurs d’idees i el pla de millora urbana. Una vegada adequades la volumetria i els usos, s’iniciarà la licitació del projecte. La parcel·la actualment allotja un pàrquing de zona blava amb 124 places.
En la seua resposta, registrada el 2 d’abril, Dalmau va afirmar que “en les properes setmanes” es formalitzarà un protocol entre Govern i Paeria per establir les bases de la seua col·laboració en la planificació i desenvolupament d’equipaments administratius a la ciutat. En relació amb el pla de l’estació, va assenyalar que “s’ha previst reservar una part de la superfície de la nova ordenació urbanística que es planteja per a equipaments administratius i, prèvia cessió municipal de la finca corresponent, la Generalitat té previst edificar un equipament per a la implantació de serveis finalistes, directes i de proximitat a la ciutadania, la reubicació d’unitats actualment ubicades en immobles en règim de lloguer de llarga durada o altres necessitats que puguin sorgir en un futur”.
L’antic edifici de l’escola de Magisteri va quedar buit el 1992, quan es va detectar que hi havia bigues afectades per aluminosi. La Universitat de Lleida (UdL) el va vendre a la Paeria, que el 2007 el va permutar amb una finca de la Generalitat perquè aquesta hi construís la seua seu central a la província. Tanmateix, la crisi va frenar el projecte i l’edifici es va enderrocar finalment entre 2016 i 2017.