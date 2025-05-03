La Guàrdia Urbana i els Mossos reforçaran la seguretat al carrer Júpiter del barri de la Mariola
Es faran reunions conjuntes per dissenyar les actuacions policials i en altres àmbits amb l’objectiu de millorar la situació a l’entorn del carrer Júpiter
La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra reforçaran la seva presència al carrer Júpiter, al barri de la Mariola, i coordinaran les seves accions per garantir la seguretat a la zona.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Cristina Morón, han mantingut aquest divendres una reunió de seguiment amb els comandaments de la Guàrdia Urbana per analitzar la situació actual al barri i planificar les properes actuacions, arran dels incidents de la setmana passada.
Segons ha explicat Morón, s’organitzaran diverses trobades amb els Mossos d’Esquadra per abordar conjuntament els problemes concrets que afecten aquest punt del barri i dissenyar estratègies d’actuació, tant en l’àmbit policial com a través d’altres serveis municipals, amb l’objectiu de millorar la convivència i la seguretat.
Durant la reunió també s’ha fet balanç del dispositiu d’emergència activat arran de l’apagada elèctrica que va tenir lloc dilluns. Morón ha destacat que "l'operatiu va funcionar de manera molt satisfactòria" i ha agraït les mostres de reconeixement rebudes per part de la ciutadania, entitats i altres institucions. No obstant això, ha afirmat que es revisaran aquells aspectes que poden ser millorats per estar més preparats davant futures emergències.