TRANSPORT
El baixador del polígon registra 2.936 usuaris el seu primer any
Una mitjana de vuit persones al dia, molt lluny de la previsió d’arribar als 23.000 anuals. FGC confia que tingui “un creixement any rere any” de passatgers
El 18 de març del 2024 Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) va inaugurar el nou baixador del polígon industrial El Segre com una nova parada de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur. La previsió és que podria arribar a tenir 23.000 usuaris anuals, però en el seu primer any en funcionament la xifra ha estat molt menor del que s’esperava. Concretament, des del 18 de març del 2024 fins al 31 de març d’aquest any un total de 2.936 viatgers han utilitzat aquest baixador, fet que suposa una mitjana diària de gairebé 8 usuaris (7,76). Així ho van informar a aquest diari fonts de Ferrocarrils, que malgrat que les xifres de viatgers no han estat les esperades, van fer una valoració positiva del nou baixador. “És una infraestructura que compleix els objectius marcats del Govern”, van assenyalar des de FGC, que van remarcar que “com en qualsevol nou servei, la demanda s’anirà captant gradualment i esperem que vagi experimentant un creixement any rere any, seguint la mateixa tendència de creixement anual de la línia Lleida-la Pobla”. En aquest sentit, van destacar que el 2024 aquesta línia va tornar a registrar un rècord de passatgers amb 446.050, mentre que en l’acumulat dels últims dotze mesos, és a dir, d’abril del 2024 a març del 2025, el nombre “ja ha estat de 462.240 viatgers”.
Val a recordar que aquest baixador era una reivindicació històrica dels empresaris del polígon i els veïns de la partida de Grenyana. En la seua inauguració, responsables de FGC van assenyalar que també serviria per visitar el Molí de Cervià i el parc de la Mitjana. La seua construcció va costar 435.000 euros i es va finançar amb fons europeus. L’andana té 80 metres de longitud, està connectat a l’avinguda Indústria a través d’un accés per als vianants i compta amb un aparcament per a vehicles i un altre per a bicicletes. El preu del bitllet senzill des de l’estació de Lleida-Pirineus fins al polígon és d’1,75 euros i la parada és facultativa, és a dir, que s’ha de prémer el botó tant per baixar si es va al tren com per pujar si se l’espera a l’andana.