Lleida recorda les víctimes lleidatanes dels camps nazis en un acte de Memòria Democràtica
La Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Lleida ha organitzat un acte commemoratiu per demà dilluns, 5 de maig, a les 18 h davant de l’escultura FITA (carrer Jaume II, 55) amb motiu del 79è aniversari de l’alliberament del camp de concentració de Mauthausen. L’acte vol retre homenatge a les persones deportades als camps nazis, especialment als lleidatans que hi van ser empresonats.
L’esdeveniment, organitzat en col·laboració amb l’Amical de Mauthausen, el Centre Excursionista de Lleida i el Grup de Treball DEMD (Exili, Deportació i Holocaust), inclourà una ofrena floral, l’acompanyament musical de la cantant Júlia Cruz i la inauguració d’un nou plafó memorial dedicat a les víctimes de la ciutat.
Mauthausen va ser el camp on van ser deportats la majoria de lleidatans. Es calcula que 143 veïns de la província van morir-hi, dins d’un total de 936 catalans. En aquest complex, on van arribar a estar-hi més de 200.000 persones, més de la meitat van ser assassinades o hi van morir a causa de les condicions inhumanes. El camp va ser alliberat el 5 de maig de 1945 per l’11a Divisió de l’exèrcit dels Estats Units.Lleida recorda les víctimes lleidatanes dels camps nazis en un acte de Memòria Democràtica