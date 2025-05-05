TEMPORAL
Inundacions i danys per pedra en una nova tempesta amb granís que nega carrers i rebenta un col·lector a Lleida
El granís “castiga” finques del Segrià i el Pla d’Urgell. El xàfec rebenta el col·lector dels Mangraners i inunda diversos carrers al cementiri i a Torre Salses
Una tempesta d’aigua i pedra va escombrar ahir a la tarda gran part de les comarques del pla de Lleida d’oest a est deixant carrers inundats a Lleida ciutat i més que possibles greus afectacions en finques agrícoles de zones del Segrià, com Alcoletge o els Alamús, i del Pla d’Urgell, com Bell-lloc, entre d’altres, amb un abast i gravetat que es coneixerà en les pròximes hores o dies. Casualment, algunes d’aquestes localitats no es van veure afectades per la calamarsada del passat dia 19 d’abril, però aquesta vegada els arbres fruiters han resultat danyats a causa de la pedra.
El granís pot ocasionar danys a la fruita, en plena formació, causant-los ferides o deformacions, però també en el cereal, produint l’aixafada o ruptura de les tiges, que ja es troben espigades. En el cas de la cirera, que just ara n’arranca la recollida, l’excés d’aigua pot provocar cracking als fruits (la ruptura de la pell per l’excés d’aigua).
La tempesta també va generar problemes a la ciutat de Lleida, ja que el fort aiguat va deixar negats alguns carrers com l’acabada d’estrenar Gran Via dels Mangraners, on un conductor es va quedar atrapat al fang i va provocar la caiguda d’un arbre al carrer Alfred Perenya.
Els incidents més importants de la capital es van donar entre el cementiri, els Mangraners, la Bordeta i Torre Salses, on efectius dels Bombers i de la Policia Local es van veure obligats a obrir amb potes de cabra els embornals de les clavegueres, insuficients per absorbir l’aigua.
La intervenció va permetre evacuar l’aigua acumulada a la rotonda de la zona est del cementiri, els carrers Almeria i Palauet i la partida de Torre Salses, on va quedar interrompuda la circulació.
L’aiguat va provocar una rebentada al col·lector que discorre sota els carrers Almeria i Francesc Bordalba, als Mangraners, on es va aixecar l’asfalt de la zona superior. La Policia Local va tancar al trànsit a la zona afectada i la va senyalitzar amb tanques i llums.
La intensa pluja provoca avingudes als rius i obliga a obrir Oliana
La intensitat de les pluges del cap de setmana passat, amb precipitacions de 20 a 30 l/m² a la capçalera del Segre (23,7 i Organyà) i de 10 a 20 a la de la Pallaresa, van provocar avingudes en aquests rius, van obligar a desembassar els pantans d’Oliana i Rialb i van fer que la CHE (Confederació Hidrogràfica l’Ebre) llancés una alerta pel risc de desbordament de barrancs. El Segre va assolir els 90 m3/s a Organyà i 68 a Balaguer (va créixer 26 en dos hores), i va tancar el dia amb 76 a Collegats després d’haver vorejat els cent.
La pluja va ser menys intensa al pla, amb 12,5 l/m² a Lleida i 9,1 a Mollerussa, malgrat que la intensitat i el fet de caure pedra en algunes zones va provocar diversos incidents. La C-14 va romandre tallada una hora per un accident sense ferits greus a Coll de Nargó. Pel que fa a Lleida ciutat es van registrar tres accidents de circulació relacionats amb la pluja, dos a Torre Salses i un al barri de la Bordeta.