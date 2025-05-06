Li demanen deu anys per disparar a un home al cap al barri de Pardinyes de Lleida
El tret va arrancar quatre dents i va lesionar la llengua a la víctima
La Fiscalia sol·licita una condemna de deu anys de presó per a un home acusat de disparar a un altre al cap durant una discussió el matí de l’11 de desembre del 2022 al barri de Pardinyes de Lleida. Està previst que el judici se celebri aquest dimecres a l’Audiència de Lleida. El presumpte autor va ser arrestat pels Mossos d’Esquadra i sis dies després, el 19, va ingressar preventivament a la presó. El succés va ocórrer al carrer al carrer Pintor Xavier Gosé, un bloc de pisos on vivien la víctima i l’acusat, que ja ha consignat 10.000 euros per fer front a una possible indemnització.
Quan va ocórrer, la víctima va explicar a SEGRE que “anava a agafar el cotxe i se’m va atansar un senyor, va començar a increpar- me i em preguntava qui era i d’on era”. Segons la seua denúncia, l’agressor va treure una pistola que portava a la butxaca de la jaqueta i li va disparar a la cara. El tret li va arrancar quatre dents i el va lesionar la llengua. El Ministeri Públic acusa l’investigat dels delictes de temptativa d’homicidi (7 anys de presó) i tinença il·lícita d’armes (3 anys