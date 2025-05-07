Condemnat a 6 anys de presó per intentar matar un home d'un tret al cap a Lleida
Les parts arriben a un acord per aplicar a l'home els atenuants de confessió i reparació del dany
L'Audiència de Lleida ha condemnat a 6 anys de presó l'home que va intentar matar-ne un altre disparant-li un tret al cap a la capital del Segrià el desembre del 2022. El processat ha reconegut els fets aquest dimecres arran d'un acord de conformitat entre la Fiscalia, la defensa i l'acusació particular. Inicialment, s'enfrontava a una pena de 10 anys de presó, però li han rebaixat la pena en aplicar-li l'atenuant anàleg de confessió, atès que uns dies després va admetre els fets en seu judicial i "va explicar detalls desconeguts per la policia, col·laborant així en l'esclariment del cas". A més, l'home ja havia consignat 10.000 euros al jutjat i també li han aplicat la circumstància atenuant de reparació del dany.
La sentència, que s'ha dictat oralment i ja és ferma, relata que cap a les onze del matí de l'11 de desembre del 2022 es va produir una discussió entre els dos homes a la via pública al barri de Pardinyes. El condemnat va treure una arma de foc i, amb l'ànim d'atemptar contra la vida o assumint la probabilitat d'aquest resultat, va disparar a l'altre home al cap, a l'altura de la boca.
Arran de l'agressió la víctima va patir una ferida a la llengua i va perdre quatre peces dentals. Si la trajectòria de la bala s'hagués desviat tan sols "uns mil·límetres", hauria pogut impactar al cervell de la víctima. Les ferides van requerir un tractament mèdic, amb reestructuració odontològica, i van trigar 50 dies a curar-se
Durant l'entrada i registre al domicili de l'acusat, el 17 de desembre del 2022, els Mossos d'Esquadra van trobar diverses armes, algunes prohibides i altres per a les quals no tenia la llicència corresponent per al seu ús. En concret, els agents van localitzar una arma curta, armes llargues, defenses elèctriques i petards.
El processat va ingressar a la presó el 19 de desembre del 2022, després de reconèixer els fets davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida. Ara, l'Audiència l'ha condemnat a 4 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i a 2 anys més de privació de llibertat per un delicte de tinença il·lícita d'armes.
L'home haurà de pagar a la víctima una indemnització de més de 13.500 euros per les lesions i seqüeles ocasionades per l'agressió amb arma de foc, i no podrà aproximar-se a menys de 500 metres ni comunicar-se amb ell durant un període de 8 anys. A més, el tribunal li prohibeix la tinença i ús d'armes durant un període de 6 anys. També haurà d'assumir les costes judicials.