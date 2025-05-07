SEGURETAT
Tancat el marge dret de la canalització de Lleida per l’avinguda del riu Segre
L’ajuntament de Lleida va mantenir aquest dimarts tancats els accessos del marge dret del parc de la canalització del riu Segre per precaució després que dilluns s’obrissin les comportes de la Mitjana per desembassar, la qual cosa va provocar que el cabal passés a ser de 100 metres cúbics per segon. Això va provocar que l’aigua inundés part de la zona enjardinada del parc. En canvi, els accessos del marge esquerre no es van tancar.