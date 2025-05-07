SEGRE
última hora

Retards d’una hora en els trens de de Rodalies entre Lleida i Terrassa per una incidència en la senyalització

SEGURETAT

Tancat el marge dret de la canalització de Lleida per l’avinguda del riu Segre

Tancat el marge dret de la canalització per l’avinguda del Segre - MAGDALENA ALTISENT

Tancat el marge dret de la canalització per l’avinguda del Segre - MAGDALENA ALTISENT

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’ajuntament de Lleida va mantenir aquest dimarts tancats els accessos del marge dret del parc de la canalització del riu Segre per precaució després que dilluns s’obrissin les comportes de la Mitjana per desembassar, la qual cosa va provocar que el cabal passés a ser de 100 metres cúbics per segon. Això va provocar que l’aigua inundés part de la zona enjardinada del parc. En canvi, els accessos del marge esquerre no es van tancar.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking