Els pantans d'Oliana i Rialb alliberen 7 mil milions de litres d'aigua cada dia, l'equivalent a 3.000 piscines olímpiques
Seguint el símil de les piscines olímpiques, amb l'alliberació d'aigua de Rialb i Oliana, cada minut s'omplirien dos piscines olímpiques.
El desglaç segueix omplint els pantans i en alguns casos com en el del Segre obliga a laminar aigua al rondar l’acumulada al 100% de les reserves de l’embassament.
Tant Oliana com Rialb es troben per sobre del 90% de la seua capacitat i ahir deixaven anar uns 80 metres cúbics d’aigua per segon, la qual cosa equival a uns set hectòmetres cúbics al dia.
A la Noguera Ribagorçana, Escales, Canelles i Santa Anna estan al 91, al 77 i al 80% de la seua capacitat, respectivament, en part, gràcies a les aportacions procedents del pantà de Barasona, que lamina cabals des de fa setmanes.
A la Noguera Pallaresa, Talarn està al 100%; Terradets, al 99, i Camarasa, al 85% de la seua capacitat. La pluja, d’altra banda, manté la necessitat d’aigua per a cultius molt baixa.