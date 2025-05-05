SEGRE
Mor un temporer a Alcarràs durant el pic de l'onada de calor

Mantindran elevat el nivell de Rialb per trobar la fuita d’aigua que va obligar a activar el nivell 1 d'emergència

L’embassament emmagatzema 392 hectòmetres cúbics d’aigua i està al 97%.

Una màquina excava el pendent esquerre buscant la fuita. - MAGDALENA ALTISENT

Helena CulleréEDUARDO BAYONA
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre mantindrà el nivell d’ompliment del pantà de Rialb en les màximes cotes per facilitar la detecció de la fuita d’aigua que va obligar a activar el 22 d’abril el pla d’emergència de la presa en estadi 1, que obliga a intervenir per evitar una ruptura. 

L’embassament emmagatzema 392 hectòmetres cúbics d’aigua i està al 97%. En l’última setmana les reserves han disminuït en uns 3,4 hectòmetres atesa la demanda d’usuaris (regs, malgrat que escassa, proveïments i hidroelèctriques). La previsió és continuar amb el nivell de l’aigua alt mentre duren els treballs de recerca de la filtració, l’origen de la qual encara no s’ha trobat. Una màquina manté les perforacions en la coronació mentre que una altra excava el pendent de l’estrep esquerre, on es va trobar la fuita.

Segons fonts de la CHE, les màquines han mantingut el ritme de treball durant aquesta setmana, només interromput amb la pluja. L’emergència en estadi 1 es mantindrà mentre duri el projecte de segellament, així com l’alerta de l’Inuncat, tal com es va comunicar en la reunió del comitè tècnic de seguiment dels treballs, que encapçala Protecció Civil. La CHE va reiterar que la filtració és estable i no hi ha perill per a la població aigües avall.

