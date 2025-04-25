AIGÜES
El pendent de vora la presa de Rialb té filtracions d'aigua des de fa més de vint anys
El pendent del marge esquerre de la presa de Rialb registra filtracions des de fa més de vint anys. Les van detectar el 2004 i la CHE ha portat a terme des d’aleshores diverses intervencions per aturar-les. Tècnics d’aquest organisme busquen ara l’origen de la via d’aigua que manté la presa en emergència des de dimarts per poder segellar-la.
El pendent al marge esquerre de la presa de Rialb registra filtracions des de fa més de dos dècades. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) les va detectar el 2004, quatre anys després de finalitzar les obres del pantà i en ple procés de la posada en càrrega.
Van aparèixer quan les aigües van superar per primera vegada la cota dels 400 metres sobre el nivell del mar: cobrien 40 dels 96 metres d’altura de la presa i sumaven uns 105 hectòmetres cúbics, al voltant de la quarta part de la capacitat de l’embassament.
Des d’aleshores, les filtracions s’han repetit a l’assolir aquest nivell d’ompliment i hi ha hagut intervencions per provar d’aturar-les. Cap no havia portat a aplicar plans d’emergència com el que està actiu des de dimarts.
La via d’aigua que manté en emergència la presa afecta l’estrep de la mateixa infraestructura, que s’assenta sobre el pendent que ha registrat filtracions durant anys. La CHE va anunciar ahir que els seus tècnics “estan diagnosticant les causes de la filtració per posteriorment poder segellar-la”.
Fins aleshores, manté l’escenari 1 d’emergència, que exigeix l’aplicació de mesures correctores per garantir la seguretat de la presa i tornar com més aviat millor a la normalitat. Es considera que no suposa risc per a les poblacions aigües avall de la presa i permet mantenir sense canvis tots els usos de l’aigua.
Enginyers de la CHE van esmentar el descobriment de les filtracions en conferències de les Jornades Espanyoles de Preses del 2008. Entre ells destaca Raimundo José Lafuente, que va arribar a presidir l’organisme de conca entre 2015 i 2018. “Al pendent del marge esquerre de la presa s’aforen filtracions des que l’embassament va superar la cota 411,0. Aquesta situació s’ha incrementat a mesura que l’embassament ha apujat la cota”, recullen les actes de les jornades. Citen casos el 2004 i el 2005, així com intervencions per segellar les filtracions amb perforacions i ciment injectat.
Fonts de la CHE van apuntar que les filtracions no són excepcionals en preses i el seu entorn i que les detectades al pendent de Rialb no van impedir l’entrada en servei del pantà.
