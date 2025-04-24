SEGRE

Els veïns, després de la filtració de Rialb: la tensió inicial deixa pas a la calma

La filtració detectada a la part alta del dic ha obligat a activar el pla d'emergència en estadi 1, però la CHE i Protecció Civil asseguren que no hi ha risc

Les tasques de reparació a la presa de Rialb s'allargaran almenys durant dues setmanes, segons han confirmat les autoritats locals i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). Aquestes obres s'han iniciat després de detectar-se una filtració d'aigua a la part alta del dic, fet que va obligar a activar el pla d'emergència en estadi 1. El termini podria estendre's encara més, ja que a més de tancar i reparar la filtració, caldrà verificar minuciosament que el problema ha quedat completament resolt abans de desactivar l'emergència.

La reacció dels veïns de la zona ha evolucionat des de la preocupació inicial fins a un estat de tranquil·litat, un cop s'ha confirmat que la situació està sota control i que la filtració no representa cap risc per a la població. Tant la CHE com Protecció Civil han reiterat aquest missatge tranquil·litzador. "Ens hem assabentat de la situació a través del diari. Estem zero preocupats, encara que estarem atents", explica Carles Profitós, veí de Balaguer.

Primeres impressions dels veïns afectats

Josep Casals i Teresa Serés, residents a Ponts, destaquen que és la primera vegada que es produeix un incident d'aquesta mena en els 25 anys d'història de la presa. "És el primer cop que succeeix una cosa així a la presa, però no crec que sigui res greu, ja que la informació que ens han donat és tranquil·litzadora", afirma Josep Casals. La transparència informativa per part de les autoritats ha estat clau per reduir l'ansietat entre els habitants de la zona.

D'altra banda, Francisco Balaguer, també de Ponts, comenta: "Ha plogut molt últimament, per la qual cosa imagino que algunes infraestructures deuen haver patit una mica, però jo no me n'he assabentat fins avui, per la qual cosa segur que no és res greu".

Mesures preventives als municipis propers

Com a conseqüència de l'augment del cabal del riu Segre, provocat per la laminació de Rialb i d'altres embassaments, els ajuntaments de Lleida i Balaguer han pres mesures preventives tancant els accessos a les vores del riu. "Avui he vist que han tancat l'accés a la canalització. No estem preocupats, encara que estarem atents a les notícies", comenta Carles Profitós, de Balaguer.

Les autoritats continuen fent un seguiment exhaustiu de la situació i mantenen informada la població sobre l'evolució dels treballs de reparació, sempre amb el missatge que la seguretat no està en perill.

