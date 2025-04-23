Alerta per a 31 municipis catalans per l'activació del nivell 1 d'emergència al pantà de Rialb
La CHE ha iniciat el nivell 1 del pla d'emergència que afecta 31 municipis aigües avall, des del curs del Segre fins a l'Ebre a Riba-roja
El pantà de Rialb ha activat per primera vegada en els seus 25 anys d'història el pla d'emergència en fase 1 després que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) detectés filtracions a l'estrep del marge esquerre de la presa. Aquesta situació ha provocat que el Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya (Cecat) emetés ahir un avís als 31 municipis situats aigües avall que podrien veure's afectats per l'increment del cabal o altres conseqüències derivades d'aquesta incidència.
Comarques
Helena Culleré
Segons ha informat Protecció Civil, els municipis afectats són tots els que es troben al llarg del curs del Segre des de Rialb fins a l'Ebre a Riba-roja, a la comarca de la Ribera d'Ebre. Cal destacar que l'activació d'aquest nivell d'emergència "no implica en aquest moment" cap risc per a la població d'aquestes localitats, tot i que obliga a actuar de forma immediata per resoldre la situació. La CHE ja ha començat a treballar per segellar la fuga d'aigua detectada a la part alta de la presa.
El pantà, que actualment emmagatzema 398 hectòmetres cúbics d'aigua sobre una capacitat total de 403, ja havia obert fa un mes els desaigües de fons com a mesura preventiva. Diumenge passat, la CHE va tornar a obrir un dels desaigües per alliberar 22 metres cúbics per segon, que se sumaven als 58 que surten per les turbines, la qual cosa suposa un total de 80 metres cúbics per segon, aproximadament set hectòmetres diaris.
Què implica l'escenari 1 d'emergència?
Segons estableixen les normes tècniques de seguretat de les preses, l'escenari 1 s'activa quan "s'han produït esdeveniments que, si no s'apliquen mesures de correcció, podrien ocasionar perill d'avaria greu o de ruptura". No obstant això, la situació es pot solucionar "amb seguretat mitjançant l'aplicació de les mesures previstes i amb els mitjans disponibles".
Davant aquesta situació, diversos ajuntaments de Lleida ja havien pres mesures preventives, tancant l'accés a la canalització del Segre. A última hora de la tarda d'ahir, les comunicacions entre el Cecat, els alcaldes i els veïns es van intensificar per mantenir informada la població, tot i que es remarca que no hi ha risc immediat ni per a les persones ni per als usos habituals de l'aigua (proveïments, regadiu o hidràulic).
Aquesta circumstància també ha provocat que es reclami l'ompliment del pantà de l'Albagés, vinculat al canal Segarra-Garrigues, per aprofitar l'aigua que s'està alliberant actualment des de Rialb.
