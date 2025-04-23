Així és la filtració d'aigua de la presa de Rialb que ha encès les alarmes: set litres per segon
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha activat el pla d'emergència en fase 1 i treballa per segellar la fuga detectada a l'estrep del marge esquerre de la infraestructura
La presa de Rialb ha experimentat aquest dimarts una filtració d'aigua que ha obligat a activar el pla d'emergència en fase 1. Segons ha confirmat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), la fuga s'ha detectat a l'estrep (la part de la presa que es recolza en el pendent) situat a la zona alta del marge esquerre del dic, i deixa anar aproximadament set litres d'aigua per segon, 420 litres per minut, tal i com ha pogut saber SEGRE (veure vídeo). Davant aquesta situació, les autoritats ja han iniciat els treballs necessaris per segellar la filtració a l'embassament, que actualment emmagatzema 398 hectòmetres cúbics d'aigua de la seva capacitat total de 403.
Comarques
Activen el nivell 1 d’emergència al pantà de Rialb per una filtració d’aigua a la presa
Helena Culleré
És la primera vegada en els seus 25 anys d'història que s'activa el pla d'emergència a aquesta infraestructura hidràulica. Cal destacar que l'activació de l'escenari 1 d'emergència no implica, en aquest moment, cap risc per als veïns de les poblacions situades aigües avall, segons ha informat la CHE.
Tanmateix, aquesta situació requereix una actuació immediata per evitar possibles complicacions futures. "S'han produït esdeveniments que, si no s'apliquen mesures de correcció (tècniques, d'explotació, desembassament...), podrien ocasionar perill d'avaria greu o de ruptura, si bé la situació es pot solucionar amb seguretat mitjançant l'aplicació de les mesures previstes i amb els mitjans disponibles", indiquen les normes tècniques de seguretat. La CHE també ha confirmat que no hi ha riscos per als usos habituals de l'aigua, com proveïments, regadiu o generació hidroelèctrica.
31 municipis catalans en alerta
Arran d'aquesta incidència, el Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya (Cecat) ha emès un avís preventiu a 31 municipis situats aigües avall de la presa. Les localitats afectades per l'alerta comprenen tot el curs del riu Segre des de Rialb fins a la seva desembocadura a l'Ebre a Riba-roja, a la comarca de la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha subratllat que aquesta activació del nivell 1 d'emergència "no implica en aquest moment" cap perill imminent per als habitants d'aquestes poblacions, però estableix un protocol d'actuació preventiva mentre es resol la incidència.
Comarques
Alerta per a 31 municipis catalans per l'activació del nivell 1 d'emergència al pantà de Rialb
Helena Culleré
El comitè tècnic de l'INUNCAT supervisa les tasques de reparació
Aquest matí s'ha reunit el Comitè tècnic del Pla INUNCAT per avaluar l'estat de les tasques de segellament que s'estan duent a terme a la presa. La trobada, presidida per Marta Cassany, directora general de Protecció Civil de la Generalitat, ha comptat amb la participació de representants d'organismes clau com la Confederación Hidrográfica del Ebro, l'Agència Catalana de l'Aigua i el Servei Meteorològic de Catalunya.
Durant la reunió, el representant de la CHE ha confirmat que ja s'han iniciat els treballs de reparació, que es completaran en els propers dies. "La situació és de normalitat en el marc de les mesures correctores que s'estan duent a terme i no implica cap risc per a la població", ha assegurat. Com a mesura preventiva, el Pla INUNCAT romandrà en fase d'Alerta fins que finalitzin completament les reparacions, i Protecció Civil s'ha compromès a mantenir informats els alcaldes dels municipis propers sobre l'evolució dels treballs.