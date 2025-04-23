Què significa que el pantà de Rialb estigui al nivell 1 d'emergència?
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha detectat filtracions a l'estrep del marge esquerre de la presa, sense risc immediat per a la població
El pantà de Rialb ha activat per primera vegada des de la seva construcció el pla d'emergència en fase 1 després que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) detectés filtracions significatives a l'estrep del marge esquerre de la infraestructura. Aquesta situació, inèdita en els 25 anys d'història de l'embassament, ha provocat que el Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya (Cecat) emetés un avís preventiu als 31 municipis que podrien veure's afectats aigües avall del Segre.
Segons ha informat Protecció Civil, els municipis alertats comprenen totes les localitats al llarg del curs del Segre des de Rialb fins a l'Ebre a Riba-roja, a la comarca de la Ribera d'Ebre. Tot i l'activació d'aquest nivell d'emergència, les autoritats subratllen que la situació "no implica en aquest moment" cap risc imminent per a la població d'aquestes localitats, encara que sí que exigeix actuacions immediates per resoldre la incidència. La CHE ja ha iniciat treballs per segellar la fuga d'aigua localitzada a la part superior de la presa.
Què significa el nivell 1 d'emergència?
Segons estableixen les normes tècniques de seguretat de preses, l'escenari 1 s'activa en situacions on "s'han produït esdeveniments que, si no s'apliquen mesures de correcció, podrien ocasionar perill d'avaria greu o de ruptura". No obstant això, aquest nivell també indica que la situació es pot resoldre "amb seguretat mitjançant l'aplicació de les mesures previstes i amb els mitjans disponibles".
Aquest escenari es diferencia clarament del nivell 0, que només requereix intensificar la vigilància, i dels nivells 2 i 3, que indiquen un perill real de ruptura. Precisament, els experts assenyalen que la detecció primerenca i l'actuació preventiva són clau per evitar que la situació evolucioni cap a escenaris més greus.
D'acord amb l'article 3.5.2.1 de la Directiva del Govern estala, els diferents escenaris de seguretat es classifiquen en quatre nivells. L'Escenari 0 comporta un control intensificat sense mesures d'intervenció especials. L'Escenari 1 requereix l'aplicació de mesures correctores per evitar avaries greus. L'Escenari 2 indica un perill real de trencament que podria no ser controlable amb els mitjans disponibles. Finalment, l'Escenari 3 representa una probabilitat elevada de trencament imminent.
Cal destacar que la declaració dels escenaris inicials (0 i 1) no suposa cap risc immediat per a la població que viu a la zona d'influència de la presa. Els escenaris més greus (2 i 3) són extremadament infreqüents a Espanya i estan vinculats a episodis de pluges excepcionals amb molt baixa probabilitat d'ocurrència.
Funcionament dels plans d'emergència
Quan es detecta qualsevol situació que pugui afectar la seguretat de la presa, es declara inicialment l'Escenari 0, intensificant les tasques de vigilància. Si la situació empitjora i s'arriba a l'Escenari 1, s'implementen mesures específiques dissenyades per a cada infraestructura amb l'objectiu d'evitar escenaris més greus i revertir la situació al més aviat possible.
Els Plans d'Emergència, obligatoris per a les preses classificades com A o B segons la normativa vigent, detallen tant les activitats que han de dur a terme els seus titulars com les comunicacions que cal fer a les autoritats de Protecció Civil, responsables de protegir amb antelació la població en risc i, en casos extrems, procedir a la seva evacuació.
Mesures preventives als municipis afectats
Diversos ajuntaments lleidatans ja han adoptat mesures cautelars, com el tancament dels accessos a la canalització del Segre. Durant la tarda d'ahir, es van intensificar les comunicacions entre el Cecat, els alcaldes i els veïns per mantenir informada la població, remarcant en tot moment l'absència de risc immediat tant per a les persones com per als usos habituals de l'aigua, incloent-hi proveïments, regadiu o aprofitament hidràulic.
La situació també ha generat peticions per aprofitar l'aigua que s'està alliberant des de Rialb, reclamant l'ompliment del pantà de l'Albagés, vinculat al canal Segarra-Garrigues.
Altres preses en situació d'alerta
El cas de Rialb no és l'únic a l'Estat. A mitjans de febrer, Castella i Lleó va declarar el nivell 2 d'emergència a la presa d'El Tejo (Segòvia) davant l'alerta de la Confederació Hidrogràfica del Duero sobre un perill greu d'avaria, sent actualment l'únic cas de nivell 2 declarat a Espanya.
Més a prop, altres embassaments com Canelles, Santa Anna (Noguera Ribagorçana) i Sant Salvador (Osca) han activat plans d'emergència en escenari 0, que implica una intensificació de la vigilància. A Santa Anna, concretament, aquesta primavera s'ha registrat un lliscament a l'escullera del sobreeixidor de l'estrep dret que minva l'efectivitat de l'embassament.