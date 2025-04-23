Filtració a Rialb: el comitè tècnic de l'INUNCAT supervisa les tasques de segellament
La CHE continua amb els treballs per reparar la fuita detectada a la part alta de la presa, mentre es manté el Pla INUNCAT en fase d'Alerta per precaució
El Comitè tècnic del Pla INUNCAT s'ha reunit aquest matí per avaluar l'estat de les tasques de segellament que s'estan duent a terme a la presa de Rialb, arran de la filtració detectada ahir a la part alta de l'estructura. La reunió, presidida per Marta Cassany, directora general de Protecció Civil de la Generalitat, ha comptat amb la participació de diverses autoritats territorials i representants d'organismes clau, entre els quals la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Servei Meteorològic de Catalunya.
Durant la trobada, el representant de la CHE ha confirmat que ja s'han iniciat els treballs de segellament que es completaran en els propers dies. Segons ha informat, "la situació és de normalitat en el marc de les mesures correctores que s'estan duent a terme i no implica cap risc per a la població". L'organisme manté un monitoratge constant de la filtració mentre continuen els treballs. Com a mesura preventiva, el Pla INUNCAT romandrà en fase d'Alerta fins que finalitzin les reparacions. Protecció Civil de la Generalitat s'ha compromès a informar els alcaldes dels municipis propers sobre les conclusions d'aquesta reunió.
Cal recordar que la CHE va activar ahir al migdia el pla d'emergència de Rialb en fase 1 després de detectar filtracions a l'estrep del marge esquerre, a la zona superior del dic. Aquesta és la primera vegada en els seus 25 anys d'història que s'activa el pla d'emergència d'aquest embassament, que actualment emmagatzema 398 hectòmetres cúbics d'aigua, gairebé la seva capacitat total de 403 hm³.
Què significa l'escenari 1 d'emergència?
L'activació de l'escenari 1 implica una situació que, tot i requerir mesures de correcció immediates, no suposa un perill immediat per a la població. Segons les normes tècniques de seguretat, en aquest escenari "s'han produït esdeveniments que, si no s'apliquen mesures de correcció, podrien ocasionar perill d'avaria greu o de ruptura". No obstant això, la situació és controlable "amb seguretat mitjançant l'aplicació de les mesures previstes i amb els mitjans disponibles".
Sistema de classificació dels escenaris de seguretat
La Directiva del Govern estatal estableix quatre nivells d'escenaris de seguretat per a les preses:
- Escenari 0: Requereix un control intensificat sense necessitat d'intervencions especials.
- Escenari 1: Fa necessària l'aplicació de mesures correctores per evitar avaries de caràcter greu.
- Escenari 2: Indica l'existència d'un perill real de trencament que podria no ser controlable amb els mitjans disponibles.
- Escenari 3: Representa una alta probabilitat de trencament imminent.
És important destacar que els escenaris inicials (0 i 1) no comporten riscos immediats per als habitants de la zona d'influència de la presa. Els escenaris més greus (2 i 3) són extremadament poc freqüents a Espanya i generalment estan associats a episodis de pluges excepcionals amb probabilitat d'ocurrència molt baixa.