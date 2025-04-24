SEGRE

PANTANS

Les obres per segellar la presa de Rialb al trobar una fuga s’allargaran almenys 15 dies

La filtració allibera uns 420 litres d’aigua per minut i la CHE ja treballa a impermeabilitzar-la. L’alcalde de Ponts demana alleujar el pantà derivant aigua cap a basses reguladores del Segarra-Garrigues

Així és la fuga del pantà de Rialb
Marc Codinas
Publicat per
Marc CodinasPeriodista

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Les tasques de reparació a la presa de Rialb, iniciades arran de la detecció d’una filtració d’aigua a la part alta del dic, que va obligar a activar el pla d’emergència en estadi 1, es prolongaran almenys dos setmanes, segons van confirmar autoritats locals i fonts de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). El termini podria ampliar-se, ja que, a banda de tancar i reposar la filtració, caldrà verificar exhaustivament que el problema ha quedat completament resolt abans de donar per finalitzada l’emergència.

La fuga, detectada a la zona alta del marge esquerre de la presa, allibera uns set litres d’aigua per segon (420 per minut). La incidència va motivar l’activació de l’emergència i l’alerta preventiva del pla Inuncat per part de Protecció Civil, encara que des de la CHE insisteixen que la situació està sota control i no existeix risc per a la població dels municipis aigües avall. Una empresa externa a la CHE ja ha començat els treballs de segellament a la presa, amb l’objectiu de restablir la normalitat l’abans possible.

Per la seua part, l’alcalde de Ponts, Josep Tàpies, ha sol·licitat als tècnics que estudiïn alleujar la pressió a la cota afectada del pantà derivant part del cabal cap a basses reguladores del canal Segarra-Garrigues.

L’esmentada mesura podria contribuir a reduir riscos sense que un augment del cabal del Segre afectés els municipis que es troben a les vores, com a mínim fins a l’altura de Sudanell, on el riu Set tornaria al Segre l’aigua excedent del canal. Encara que les localitats a partir d’allà i fins a l’embassament de Riba-roja sí que es veurien exposades a un augment del cabal del Segre.

Agricultura, per la seua part, va descartar de nou omplir l’embassament de l’Albagés amb l’excedent de Rialb per la falta del pla d’autoprotecció.

La tensió inicial entre els veïns deixa pas a la calma

La reacció dels veïns ha passat de la inquietud inicial a la tranquil·litat, després de confirmar-se que la situació està controlada i que la filtració no suposa risc per a la població, segons han reiterat tant la CHE com Protecció Civil. “Ens hem assabentat de la situació a través del diari. Estem zero preocupats, encara que estarem atents,” explica Carles Profitós, veí de Balaguer.

Altres, com Josep Casals i Teresa Serés, de Ponts, destaquen que és la primera vegada que succeeix un incident així en els 25 anys de la presa i que la informació facilitada per les autoritats ha ajudat a rebaixar la tensió. Francisco Balaguer, també de Ponts, assenyala: “Ha plogut molt últimament, per la qual cosa imagino que algunes infraestructures deuen haver patit una mica, però jo no me n’he assabentat fins avui, per la qual cosa segur que no és res greu”. L’augment del cabal del Segre per la laminació de Rialb i d’altres pantans ha portat els ajuntaments de Lleida i de Balaguer a tancar els accessos a les vores del riu.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking