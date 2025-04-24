Sis-cents sensors controlen l’estabilitat de la presa de Rialb i l’entorn
Endesa va activar el pla d’emergència en fase 0 a Canelles i Santa Anna durant la sequera
La situació 2 registrada a Rialb, inèdita a Catalunya
Al voltant de sis-cents sensors de diferents tipus i 18 sondejos controlen l’estabilitat de la presa de Rialb i el seu entorn, segons la documentació difosa pel Comitè Nacional Espanyol de Grans Preses. El pantà es va inaugurar el febrer de l’any 2000 i l’adaptació de l’obra a la normativa de seguretat de les preses va dilatar-ne l’ompliment, que es va completar el 2010, quan va assolir per primera vegada el volum màxim de 403 hectòmetres cúbics d’aigua. Ara, de fet, emmagatzema 397 hectòmetres (98%).
En la documentació sobre la posada en càrrega de l’embassament es detalla que Rialb disposa per a l’auscultació del seu comportament de 147 termòmetres que controlen la temperatura del formigó de la presa; 3 conjunts de pèndol per seguir qualsevol desplaçament; 37 mesuradors interns de les juntes i altres dispositius que analitzen l’estat dels blocs; 3 cadenes de fisuròmetres; 59 extensòmetres de corda vibrant; 95 peçòmetres de corda vibrant i 27 de tub amb manòmetre a la zona de fonamentació i 10 aforadors, entre d’altres. De forma addicional hi ha també 18 sondejos aigües avall de la presa per controlar el nivell freàtic del marge esquerre.
Tanmateix, no tots els sensors estan operatius al mateix moment. Els documents sobre la tercera fase de l’ompliment (al voltant del 2008) indicaven que en aquell moment estaven operatius un 80% dels sensors. També apuntaven que el pendent del marge esquerre registrava filtracions des que l’embassament va superar la cota 411 (ahir estava en la 429), encara que detallava l’execució de campanyes de segellament i impermeabilització que les van reparar. Fonts consultades van apuntar ahir que els dispositius descrits en el document s’aproximen als operatius avui.
D’altra banda, Endesa, titular del pantà de Canelles (Noguera Ribagorçana), ha desactivat el pla d’emergència en aquesta presa, iniciat en nivell 0, que implica un reforç del control. Aigües avall, Santa Anna estava en la mateixa situació. Fonts de la companyia van explicar ahir que el pla d’emergència es va posar en marxa per reforçar la vigilància amb motiu de la sequera i s’ha desactivat al donar- se per finalitzada.
Endesa allibera a Lleida ciutat 92 metres cúbics/s
Endesa va informar ahir que totes les centrals hidroelèctriques que té al Segre (Oliana), la zona baixa de la Noguera Pallaresa i la Ribagorçana mig funcionen al 100%. Fonts de la companyia van explicar també que, a més, s’està desembassant als pantans de Sopeira (Ribagorçana); les comportes de Balaguer i les de la Mitjana (Segre), a Lleida ciutat. En aquests dos últims casos s’alliberaven ahir 56 metres cúbics per segon i 92 m3/s, respectivament, cosa que justifica l’augment del cabal.
