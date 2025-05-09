ADMINISTRACIÓ
El Govern licita el concurs d’idees per a la nova seu
Al solar de Magisteri i un jurat especialitzat escollirà entre cinc finalistes. El pressupost és de 4,1 milions
La Generalitat ja ha licitat el concurs d’idees per seleccionar l’equip que desenvoluparà el projecte de la nova seu de la delegació del Govern a Lleida, prevista al solar del carrer Sant Martí que va acollir l’edifici de Magisteri. Un jurat especialitzat escollirà el projecte guanyador entre cinc finalistes, que rebran 5.000 euros cada un. L’adjudicatari haurà de redactar el pla de millora urbana, l’avantprojecte, els projectes bàsic i executiu i assumir la direcció d’obres, per un pressupost de 4,1 milions.
Aquesta licitació forma part dels compromisos de la primera Comissió Bilateral entre la Generalitat i la Paeria per desenvolupar equipaments administratius a la capital. El departament de Presidència impulsa el projecte, mentre que l’ajuntament s’encarrega de la tramitació urbanística del solar.
El termini per presentar propostes finalitza el proper 2 de juny, en un procés supervisat per un jurat format per representants de Presidència, la Paeria, Infraestructures.cat i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
La futura seu centralitzarà la majoria dels serveis de la Generalitat actualment dispersos per la ciutat. Comptarà amb 20.000 metres quadrats de sostre edificable i disposarà d’una Oficina d’Atenció Ciutadana. L’edifici està dissenyat per acollir entre 1.200 i 1.300 treballadors públics, la qual cosa el convertirà en un punt neuràlgic de l’administració autonòmica a Lleida.
Paral·lelament, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i l’alcalde, Fèlix Larrosa, van formalitzar aquesta mateixa setmana el protocol general d’actuació que estableix les bases de col·laboració entre administracions per a la planificació d’equipaments.
A banda de la nova seu al solar de Magisteri, el protocol se centra en el pla de l’estació, on la Generalitat manifesta el seu interès per edificar un mínim de 8.000 metres quadrats destinats a equipaments administratius i el consistori es compromet a tramitar les modificacions urbanístiques necessàries i cedir una finca per a equipaments.