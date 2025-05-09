INDÚSTRIA
L’ampliació del polígon El Segre de Lleida afectarà 46 parcel·les i inclourà un corredor verd
Ocuparà més de mig milió de metres quadrats de superfície entre les carreteres Ll-11 i C-13. Comptarà amb solars de grans dimensions per poder acollir “majoritàriament usos logístics”
L’ampliació del polígon industrial El Segre afectarà 46 parcel·les situades entre les carreteres Ll-11 (als Alamús) i C-13 (a Alcoletge), a l’est de l’actual, ocuparà 554.224,63 metres quadrats, unes 55 hectàrees, i comptarà amb un corredor verd que connectarà la zona de la ribera del parc del Segre amb la reserva natural de Torrerribera. Així ho recull la memòria del projecte i el document estratègic disponible al web del departament de Territori de la Generalitat i que dimecres va rebre el vistiplau per part de la comissió territorial d’Urbanisme.
Tanmateix, la tramitació encara no ha acabat, ja que per desenvolupar aquest nou sector és necessari modificar el pla general d’ordenació urbana de la ciutat, i per fer-ho encara necessita l’informe favorable de l’oficina d’Acció i Avaluació Ambiental, que és el pas previ a portar-lo al ple municipal per a l’aprovació inicial.
Una vegada s’hagi avalat pels regidors, el projecte es posarà a exposició pública i se sol·licitaran els informes que l’avalin als organismes sectorials. Així mateix, una vegada els tinguin, es podrà procedir a l’aprovació provisional i definitiva per modificar el pla.
Sobre el corredor verd, la memòria del projecte detalla que envoltarà la séquia de les Canals i tota la vegetació de ribera d’aquesta zona sense alterar el seu ecosistema, “creant així un eix verd que connectaria el parc del riu Segre, les zones verdes del nou polígon industrial i la reserva natural de la finca de Torrerribera”, ubicada molt a prop dels polígon d’Els Frares i el de Torre Solé, a l’altre costat de la carretera Ll-11.
Pel que fa a la distribució dels espais, el 56 per cent del terreny serà per a empreses i indústries, mentre que la resta estarà destinada a sistemes públics com infraestructures, zones verdes o eixos viaris. Així, aquests últims es concentraran al costat est del polígon “per fer la transició entre sòl industrial i no urbanitzable i generar el corredor verd amb la zona de la Clamor de les Canals fins al perímetre nord, al límit municipal d’Alcoletge”.
Quant a l’espai per a indústries, la memòria recull que l’edificabilitat serà inferior a la de l’actual polígon “ja que es pretén desenvolupar majoritàriament usos logístics i, per tant, es preveuen parcel·les de grans dimensions”.
Val a recordar que l’ampliació d’El Segre era una demanda històrica del teixit empresarial de Lleida atesa la poca disponibilitat de sòl industrial.
Larrosa demana suport al Govern per atreure inversions
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va aprofitar la presència ahir a Lleida del conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, per demanar-li suport institucional amb l’ampliació del polígon El Segre. “El secretari general d’Empresa m’ha dit avui (per ahir) que anem treballant, perquè ells també treballaran per portar implantacions de caràcter industrial a aquest espai”, va indicar, i va remarcar que “això vol dir oportunitats d’internacionalització”.
També va sol·licitar a Duch suport per acollir una cimera catalanohispanoandorrana “per parlar de fluxos de persones, acords comercials i intercanvi d’oportunitats en qüestió d’inversions”. Així mateix, Larrosa va explicar al conseller que arran de la trobada consular que es va celebrar a Lleida, “podem aconseguir projectes i aprofundir en diferents relacions, com hem vist amb Turquia, França, el Marroc, els Estats Units i la Xina”.