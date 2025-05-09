SUCCESSOS
Tres joves lleidatans roben un cotxe, fan virolles amb ell i després saquegen un club social de Sarinyena
La Guàrdia Civil els va detenir el passat 30 d'abril
La Guàrdia Civil va detenir el passat dia 30 d’abril a Sarinyena, a Osca, tres joves de 21 anys de Lleida que suposadament van robar un cotxe d’una finca d’una pedania d’aquest municipi amb el qual van fer virolles i posteriorment van desvalisar el club social, i van provocar danys per valor d’uns 1.000 euros.
La investigació es va iniciar quan la Central Operativa de Serveis 062 va ser alertada que uns desconeguts havien robat el cotxe de l’interior d’una finca i circulaven de forma temerària a gran velocitat, derrapant i fent virolles, pels carrers d’una pedania de Sarinyena, creant gran alarma social entre els veïns. Agents van acudir fins al lloc del succés, localitzant el cotxe robat, que acabada de ser abandonat ja que encara tenia el motor calent.
Posteriorment, van ser avisats que s’havia comès un robatori al club social, d’on havien sostret begudes alcohòliques, refrescos i menjar.
Van determinar que havia estat obra de les mateixes persones. Llavors van fer una batuda per la zona i, aquella mateixa tarda, van poder localitzar els tres sospitosos, que portaven algun dels articles robats. Van ser arrestats pels delictes de furt i ús de vehicle i robatori amb força. Van quedar en llibertat amb càrrecs.