L'ajuntament de Lleida obrirà un expedient sancionador a l’empresa concessionària del servei de jardineria
El consistori considera que fa temps que "es constaten incompliments en els requisits establerts per contracte i la manca de manteniment de les zones verdes"
L'ajuntament de Lleida ha anunciat aquest dissabte que la primera tinenta d’alcalde i regidora de Sostenibilitat, Begoña Iglesias, ha donat instruccions als serveis tècnics municipals per tal que s’instrueixi un expedient sancionador a l’empresa concessionària del servei de Jardineria, UTE Eulen-B. Biosca, després de diversos requeriments i de constatar que s’estan produint incompliments del contracte.
Les infraccions detectades estan relacionades amb el personal adscrit al contracte i la manca de lliurament de les programacions de les tasques que han de dur a terme els treballadors, tal com fixa el contracte, dificultant així el seguiment de la feina per part dels tècnics municipals.
“La ciutadania de Lleida mereix un millor servei i que les zones verdes de la ciutat llueixin. Ja fa temps que no estem contents del servei que està oferint aquesta empresa i els hi hem fet diversos requeriments perquè detectem que estan incomplint el contracte. Per aquest motiu obrirem aquest expedient, d’acord amb les penalitzacions previstes al contracte”, ha explicat la regidora.
Iglesias ha recordat també que ara s’està adjudicant el nou contracte del servei de jardineria de la ciutat, per primera vegada dividit en dos lots, que ha de comportar “una millora molt substancial en el manteniment dels parcs i zones verdes de la ciutat” quan entri en funcionament a partir del mes de juny.