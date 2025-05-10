HOSTALERIA
Precinten un kebab a Príncep de Viana per la presència de ratolins
La Paeria el tanca per ordre de la veterinària municipal al veure-hi risc contra la salut pública. La Urbana hi va intentar accedir sense èxit i va denunciar el responsable
L’ajuntament va precintar ahir un restaurant de menjar kebab del número 5 del carrer Príncep de Viana per risc per a la salut pública. Va succeir hores després que es difonguessin imatges gravades per un suposat client del local on es pot veure un ratolí movent-se entre un rostidor de carn. La Paeria no va concretar si es tracta del mateix local.
Segons va informar la Paeria, la Guàrdia Urbana i la veterinària municipal van intentar accedir a l’interior del restaurant ahir, però no van poder i es va procedir a denunciar-ne el responsable per dificultar la inspecció. Es tracta d’una infracció molt greu que contempla la llei de Salut Pública del 2009.
Finalment, per ordre de la veterinària municipal, la Policia Local va procedir a precintar el local per risc per a la salut pública, a l’espera de poder portar a terme la valoració de l’estat sanitari de l’interior. La Paeria ja va ordenar tancar uns altres dos restaurants kebab de la ciutat a finals del 2023.
Un va ser al número 30 de la rambla Corregidor Escofet (a Pardinyes) perquè li faltava el permís per a aquesta activitat, i l’altre al número 59 de la mateixa via (a Balàfia) perquè els propietaris no van presentar la documentació que acredita que el local disposava dels elements de seguretat necessaris.