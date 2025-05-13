Distracció en un establiment de Lleida: es deixen un client tancat a dins
Bombers i Guàrdia Urbana van acudir al lloc després de ser alertats
La Guàrdia Urbana i els Bombers de la Generalitat van acudir a primera hora de la tarda d’aquest dilluns a un establiment de Cappont al ser alertats que un client s’havia quedat tancat a dins. Van rebre l’avís a les 15.33 hores d’un comerç de l’avinguda València. Els efectius es van posar en contacte amb el responsable del negoci, que va acudir al lloc per alliberar el client, en el que sembla que va ser una distracció.
D’altra banda, van rescatar una persona que es va quedar tancada en un balcó d’un pis al carrer Príncep de Viana a les 14.29 hores
Conat d’incendi en un pis de Costa de Magdalena
D'altra banda, els Bombers de la Generalitat van acudir a primera hora de la tarda d’ahir al carrer Costa de Magdalena, entre els carrers Magdalena i la Parra, al ser alertats d’un incendi en un habitatge. Van rebre l’avís a les 14.16 hores per part d’un veí que va explicar que se li havia cremat una paella al quart pis d’un bloc.
L’incendi va quedar en un conat i no es va propagar, malgrat que tot l’immoble va quedar afectat pel fum. D’altra banda, diumenge a la nit un foc va calcinar una furgoneta i en va danyar tres més al pati d’una nau indus· trial del carrer Canals. Hi van acudir quatre dotacions.