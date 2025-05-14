45 dies per a cirurgia oncològica i 90 per a cardíaques: els temps d'espera garantit i de referència
El CatSalut estableix terminis màxims segons la urgència: 45 dies per a processos oncològics, 90 dies per a intervencions cardíaques i 180 dies per a cataractes i pròtesis
El Servei Català de la Salut (CatSalut) té establert un sistema de temps màxims d'espera per a les intervencions quirúrgiques que diferencia entre les operacions amb "temps màxim d'espera garantit" i les que disposen d'un "temps de referència", tot plegat organitzat segons el grau d'urgència de cada procediment.
Segons les dades, els processos oncològics tenen un termini d'accés màxim de 45 dies, amb l'excepció dels tumors malignes de bufeta i pròstata, que s'amplien fins als 60 dies. Les cirurgies cardíaques valvulars i coronàries compten amb un màxim de 90 dies, mentre que les cataractes i les pròtesis de genoll i maluc s'estenen fins als 180 dies. La resta d'intervencions quirúrgiques disposen d'un temps de referència que oscil·la entre els 90, 180 i 365 dies d'espera màxima, segons la seva prioritat.
De les 947 operacions practicades al Pirineu, el 64,1% (607) eren de temps de referència, mentre que el 35,9% restant (340) corresponien a intervencions amb temps garantit. La consellera de Salut, Olga Pané, va destacar que només el 4,5% dels 10.056 procediments en llista d'espera a finals del 2024 estaven fora de termini.
Increment de l'activitat quirúrgica
Durant l'any passat es va produir un augment significatiu de l'activitat quirúrgica, amb un increment del 2,8% a les comarques del pla i un 2,3% al Pirineu. En total, es van assolir 22.529 intervencions, alhora que es va aconseguir reduir el temps mitjà d'espera: un 3,4% al pla (situant-se en 127 dies de mitjana) i un notable 12,7% al Pirineu (amb una mitjana de 82 dies).
140 defuncions en llista d'espera
Un aspecte preocupant de les dades revelades és que un total de 140 persones van morir l'any passat mentre es trobaven en llista d'espera per a una intervenció quirúrgica a les comarques lleidatanes. D'aquestes, 128 corresponien al pla i 12 al Pirineu.
140 lleidatans van morir en llista d'espera per a una cirurgia el 2024
La majoria d'aquests pacients esperaven una operació de cataractes (27 casos), una cirurgia vascular (10 persones) o una intervenció de retina i iris (7 casos). Aquesta informació va ser proporcionada per la consellera Pané en resposta parlamentària a una pregunta formulada pel diputat de Junts per Lleida, Jordi Fàbrega.