PAERIA
Borsa de treballs d’estiu per a estudiants sense experiència laboral
Campanya de l’IMO per fomentar l’ocupació
L’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) ha posat en marxa una iniciativa per promoure la contractació de joves estudiants amb poca o nul·la experiència laboral durant els mesos d’estiu. Amb la campanya Feina d’estiu, la Paeria anima les empreses lleidatanes que necessitin reforços temporals a publicar les seues ofertes de treball a través de l’IMO, especialment aquelles destinades a perfils júniors. Fins al moment, la majoria d’ofertes registrades provenen d’àmbits com l’hostaleria, el comerç, el lleure o els serveis de temporada, entre altres sectors.
El regidor d’Educació, Xavi Blanco, també anima els joves a registrar-se al servei d’intermediació laboral de l’IMO, on a més d’accedir a aquesta borsa de treball s’ofereixen accions d’orientació professional i tallers de recerca d’ocupació per entrenar la seua ocupabilitat.
“Alguns joves troben barreres en el moment d’incorporar-se al mercat de treball, sovint per falta d’experiència o perquè les oportunitats laborals disponibles no sempre tenen en compte les particularitats d’aquests perfils”, va explicar el regidor.
L’ajuntament defensa que “aquestes primeres experiències professionals permeten adquirir habilitats com la responsabilitat, l’autonomia i el compromís, essencials per al creixement personal i professional. Així mateix, permeten millorar l’economia dels estudiants i suposen un primer contacte real amb el món laboral, la qual cosa acostuma a ser decisiva per definir l’orientació futura”.