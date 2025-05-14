TECNOLOGIA
La Paeria de Lleida renova l’app Appunta i ofereix ajuda per empadronar-se amb IA en 250 idiomes
La Paeria impulsa la digitalització amb una nova versió de l’app Appunta, un canal de WhatsApp i un xatbot multilingüe per facilitar els tràmits del padró i la comunicació amb la ciutadania
La Paeria de Lleida ha presentat una renovació integral de l'aplicació mòbil Appunta, incorporant funcionalitats que permeten als ciutadans trucar directament a la policia en cas d'emergències i denunciar comportaments incívics recurrents. Aquesta actualització forma part d'un paquet d'innovacions digitals que inclou també un nou canal de WhatsApp per a consultes municipals i un xatbot amb intel·ligència artificial capaç de respondre en més de 250 idiomes per a tràmits relacionats amb el padró. Aquestes eines, presentades ahir per la tinenta d'alcalde i regidora de Bon Govern, Carme Valls, busquen facilitar l'accés dels ciutadans als serveis municipals d'una manera més ràpida, directa i personalitzada.
L'aplicació Appunta, amb vuit anys d'història i una de les més utilitzades pels lleidatans per comunicar incidències, ha estat redissenyada amb una interfície més moderna i intuïtiva. Entre les seves noves funcionalitats destaca la possibilitat de trucar directament a la policia quan es detecta alguna situació que requereixi intervenció immediata, com ara una baralla en un espai públic. També s'ha incorporat l'opció de denunciar actes d'incivisme reiterats, com pot ser el mal ús dels contenidors d'escombraries en determinades zones. A més, ofereix un mapa amb la ubicació de les deixalleries, permet sol·licitar avisos quan la deixalleria mòbil arriba al barri de l'usuari i facilita la gestió de recollida d'objectes voluminosos, complementat amb una guia per a la correcta separació de residus. L'aplicació està disponible tant per a dispositius Android com iOS, i els usuaris que ja tinguin instal·lada la versió anterior rebran l'actualització automàticament.
Innovació digital al servei de la ciutadania
El nou canal de WhatsApp representa un avenç significatiu en la manera com l'ajuntament es comunica amb els veïns. Xavi Pinyol, responsable de Serveis Digitals de la Paeria, va destacar durant la presentació que aquesta eina ha estat "creada al cent per cent per la Paeria", fet que posiciona Lleida com a "pionera" en l'aplicació de noves tecnologies per a la comunicació amb la ciutadania. Per accedir al servei, els usuaris han d'escanejar un codi QR disponible al web municipal i a les xarxes socials de l'ajuntament. Un cop dins, només cal escriure una barra inclinada per desplegar el menú d'opcions, que inclou: agenda d'activitats, ajuda, bústia de suggeriments, informació sobre mobilitat, oficines d'atenció ciutadana, punts lila, turisme, accés a les xarxes socials municipals i la possibilitat de subscriure's a avisos importants com talls de carrers o cancel·lacions d'esdeveniments.
Pel que fa al xatbot amb intel·ligència artificial, aquest servei s'ha implementat inicialment per a tràmits relacionats amb el padró municipal, un dels procediments més sol·licitats pels ciutadans. Segons va explicar Carme Valls, "és l'inici de com incloure la IA per fer més rendible l'ajuntament, el personal i les tecnologies". La regidora va destacar la importància d'aquesta eina tenint en compte que l'any passat es van realitzar prop de 40.000 tràmits relacionats amb el padró. La capacitat del xatbot per respondre en més de 250 idiomes diferents el converteix en una eina especialment útil en una ciutat cada cop més diversa i multicultural.
L'app Appunta: evolució d'una eina ciutadana
L'aplicació Appunta no és una novetat a Lleida, sinó que representa l'evolució d'una eina que porta aproximadament vuit anys en funcionament. Durant aquest temps s'ha consolidat com un dels canals preferits pels lleidatans per reportar incidències a la via pública i mantenir un contacte directe amb l'administració local. La renovació presentada ara és la més ambiciosa fins al moment, no només pel que fa al disseny sinó també per l'ampliació significativa de les seves funcionalitats.
El nou Appunta manté la seva funció principal de permetre als ciutadans reportar incidències urbanes, però ara ho fa a través d'una interfície més intuïtiva i amb un procés més àgil. La incorporació del botó d'alerta directa a la policia representa un pas important en termes de seguretat ciutadana, permetent una resposta més ràpida davant situacions que requereixin presència policial immediata. Això no substitueix els canals d'emergència tradicionals, però ofereix una via complementària especialment útil per a situacions que, sense ser emergències crítiques, requereixen atenció policial.
Quins beneficis aporta el nou canal de WhatsApp municipal?
La implementació del canal de WhatsApp respon a l'estratègia de la Paeria d'apropar-se als ciutadans a través de les plataformes que ja utilitzen habitualment. WhatsApp és l'aplicació de missatgeria més utilitzada a Catalunya, amb una penetració propera al 90% entre els usuaris de smartphones. Aprofitant aquesta realitat, l'ajuntament de Lleida ha desenvolupat un canal propi que permet als ciutadans accedir a informació municipal i serveis sense necessitat de descarregar aplicacions addicionals o visitar el web oficial.
Aquest canal no només proporciona informació estàtica, sinó que permet als usuaris rebre notificacions personalitzades sobre temes del seu interès. Per exemple, un ciutadà pot subscriure's a avisos sobre obres al seu barri, activitats culturals específiques o situacions que afectin la mobilitat urbana. A més, el servei està dissenyat per ser bidireccional, permetent als usuaris enviar consultes que seran ateses pel personal municipal. La combinació d'aquesta eina amb el xatbot d'intel·ligència artificial representa un avenç significatiu en la digitalització dels serveis municipals.
Com funciona el xatbot d'intel·ligència artificial per al padró?
El xatbot implementat per la Paeria de Lleida representa una aplicació pràctica de la intel·ligència artificial en l'administració pública local. Aquesta eina ha estat entrenada específicament per respondre consultes relacionades amb els tràmits del padró municipal, un dels serveis més demandats pels ciutadans. La versatilitat lingüística del xatbot, capaç de comunicar-se en més de 250 idiomes, el converteix en un recurs particularment útil en una ciutat amb una creixent diversitat cultural i lingüística.
El funcionament del xatbot es basa en algoritmes d'aprenentatge automàtic que li permeten entendre les consultes dels usuaris i proporcionar respostes precises i personalitzades. A més de respondre preguntes freqüents, el sistema pot guiar els ciutadans a través dels diferents passos necessaris per completar tràmits específics del padró, com altes, baixes o modificacions. Segons va explicar la regidora Carme Valls durant la presentació, aquest és només el primer pas en la implementació de la intel·ligència artificial als serveis municipals, amb plans per expandir aquestes capacitats a altres àrees de l'administració local en el futur.