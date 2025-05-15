PROJECTES
Botigues de Lleida donaran 6.250 bosses per fomentar la ciència
Campanya de l’IRBLleida en col·laboració amb associacions de comerciants i la Paeria. Dissenyades per alumnes d’art
Comerços de la ciutat repartiran 6.250 bosses de paper kraft per difondre el paper de la ciència. Es tracta de la tercera edició de la campanya El paper de la ciència que impulsa l’institut d’investigació biomèdica IRBLleida amb la col·laboració de la Paeria, associacions de comerciants i l’escola d’art municipal Leandre Cristòfol, els alumnes de la qual s’han encarregat per primera vegada dels dissenys.
Amb cinc models diferents que inclouen preguntes com “els bessons idèntics són exactament iguals en tot?” o “¿són possibles els viatges en el temps?”, les bosses inclouen per primera vegada una dona científica per visibilitzar el treball femení en aquest àmbit. En concret, hi apareix Lise Meitner, la mare de la bomba atòmica. La resta de bosses tracten sobre l’edició genètica i la connexió entre els intestins i la felicitat.
“Com a novetat, els missatges han estat creats pel mateix personal de l’IRBLleida”, va explicar la gerent de l’institut, Eva López. “És molt important visibilitzar les dones, i sobretot les científiques”, va assenyalar la regidora de Polítiques Feministes, Carme Valls. La presidenta de l’associació de comerciants de l’Eix, Montse Eritja, va destacar la importància de col·laborar amb entitats del territori. També hi van assistir representants de les associacions de comerciants de la Bordeta i Pardinyes.
Arran de l’èxit de la campanya desenvolupada el 2020 per la Universidad de Oviedo i la Unió de Comerciants del Principat d’Astúries, l’IRBLleida la va impulsar a Lleida i en català fa tres anys. Es tracta d’una de les dotze accions del pla de divulgació científica del centre per destacar la importància de la investigació biomèdica.
La iniciativa és possible gràcies al finançament de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del ministeri de Ciència.