SERVEIS
Critiquen que el servei de jardineria està infradotat
El comitè d’empresa de la concessionària del servei municipal de jardineria va denunciar ahir que només compten amb una plantilla de 30 empleats, davant els 90 o 120 de ciutats similars com Salamanca, Logronyo o Pamplona. Del total, només la meitat estan actius per cobrir el 80% del manteniment de zones verdes, va afirmar Jordi Arnau, president del comitè d’Eulen-Biosca. Arran d’aquesta situació, els treballadors es van manifestar ahir davant de la Paeria per exigir millores laborals. Per la seua part, la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va confirmar un procés sancionador contra l’empresa, i va dir que es reunirà amb els empleats les vegades que calgui, però que el consistori no pot intervenir en relacions laborals de l’empresa.