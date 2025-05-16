EDUCACIÓ
Lestonnac commemora 275 anys “al servei de la ciutat”
A l’acte van assistir religioses de la Companyia de Maria, que va fundar la institució educativa el 1750. Mostra de fotos històriques
El col·legi Lestonnac-L’Ensenyança va commemorar ahir amb una exposició de fotos històriques el seu 275 aniversari “d’història educativa al servei de la ciutat”. En concret, va celebrar la presència de la Companyia de Maria a Lleida des del 1750, de la mà de religioses vingudes de la Seu d’Urgell per fundar una escola, inicialment només per a nenes. “Una data que ens convida a mirar enrere amb agraïment i orgull, reconeixent el treball de tantes persones que ho han fet créixer amb esforç i dedicació. És també una oportunitat per mirar cap al futur amb esperança,”, va indicar el director, Ricard Fornós. Va remarcar que s’han anat adaptant a l’evolució de la societat, però sempre amb una educació “centrada en la persona”.
L’escola va estar inicialment al carrer la Palma i des del 1953 es troba al seu actual emplaçament de Prat de la Riba. Van assistir a l’acte religioses de la Companyia de Maria, així com representants de la cooperativa de pares que gestiona el centre des de fa anys. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que “educar en valors durant 275 anys és una obra extraordinària”. Així mateix, el representant d’Educació va destacar que els resultats dels alumnes d’aquest centre estan per sobre de la mitjana.