TRANSPORTS
Renfe demana el DNI per als abonaments rebaixats d’Avant
Renfe ha portat a terme canvis en la seua política per a la reserva de places per als abonaments d’Avant bonificats al 50% i des del 5 de maig demana el DNI per evitar que un usuari formalitzi viatges en trens consecutius al tenir dos abonaments. Segons les condicions de la companyia, un viatger no podia formalitzar viatges per a dos o més trens consecutius quan l’horari de sortida d’origen del primer i el del segon sigui inferior al triple del temps de viatge. Fins ara es feia un control per abonament, amb la qual cosa si una persona disposava de dos abonaments amb la mateixa data de validesa podia evitar aquest filtre i obtenir dos formalitzacions per a trens consecutius sense la limitació del temps de viatge entre les hores de sortida. Després d’aquest canvi, si una persona sol·licita formalitzar amb dos abonaments diferents en trens consecutius, no se li permetrà.