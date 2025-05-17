SERVEIS
Vaga de dos hores i protesta del personal d’Estrangeria dilluns vinent
El sindicat Comissions Obreres ha convocat el personal de les oficines d’Estrangeria a una vaga a nivell estatal dilluns vinent dia 19, des de les 12.30 fins a les 14.30 hores. A Lleida el personal d’Estrangeria es concentrarà davant de la subdelegació del Govern a les 13.00 hores. Aquesta aturada pretén denunciar la insostenible càrrega de treball, la precarietat laboral dels treballadors públics i la mala gestió que està deixant milers de persones desemparades i que s’agreujarà a causa del nou Reglament que entrarà en vigor dimarts.
Segons CCOO, el temps de resolució burocràtica a Lleida el 2024 era de menys de tres mesos, mentre que ara el mínim està en 6, depenent de l’expedient. Per això, exigeix la contractació urgent de personal per cobrir les places vacants, millores salarials, millores en les condicions i la reforma del sistema de gestió d’expedients.
Per la seua part, el ministeri de Política Territorial, en resposta a l’entrada en vigor del nou Reglament d’Estrangeria, va anunciar que ha incorporat 250 professionals en tot l’Estat, amb 54 a les oficines catalanes, que treballaran durant 18 mesos prorrogables.