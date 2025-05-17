ESTADÍSTIQUES
La venda d’habitatges es va disparar un 108% a Lleida el març passat
La compravenda d’habitatges a Lleida es va disparar el març passat amb un total de 709 operacions, que són un 108,4% més que el mateix període de l’any passat, quan n’hi va haver 379. Així ho constaten les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística i que destaquen que Lleida va ser la província catalana que més increment va registrar d’un any a l’altre. Així mateix, en el primer trimestre hi va haver un total de 1.919 compravendes, la qual cosa és un 34,9% més que les del 2024. En aquest sentit, fonts del sector immobiliari ja van destacar en el seu moment que la compra d’habitatge s’incrementaria de forma considerable per la baixada dels tipus d’interès, l’augment dels preus dels lloguers i la poca oferta, entre altres factors com l’augment de la capacitat d’estalvi de les famílies. En relació amb les dades publicades ahir per l’INE, en el conjunt de Catalunya el març també va ser un bon mes amb 10.345 operacions, un 52,3% més. L’increment a nivell estatal va ser del 40,6% amb 62.808 compravendes, que suposa la millor xifra en un mes de març dels últims 18 anys.